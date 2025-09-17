Reimond Manco cambió las fiestas por una vida familiar junto a su esposa Lilia Moretti y sus 4 hijos

Reimond Manco reapareció en televisión, después de varios años en que se dedicó a formar una familia con su esposa, Lilia Moretti. El exfutbolista, quien en el pasado fue muy conocido por sus excesos y escándalos, actualmente prefiere tener una vida tranquila al lado de su familia, compuesta por cuatro hijos.

La nueva vida de Reimond Manco

En un reportaje elaborado por Magaly TV, la firme, Reimond presentó a su numerosa familia. Según contó, su esposa es la más cariñosa y mimosa con sus hijos, mientras que él es más recto e intenta que sus cuatro pequeños vayan por el buen camino y no cometan los mismos errores que él en el pasado.

"Soy de hablarles mucho y, sobre todo, de tomar mi ejemplo de lo que he pasado, para que ellos partan desde ahí para aprender y no cometer los mismos errores", confesó.

Sus hijos también hablaron para las cámaras y describieron a Manco como un buen consejero y, a veces, un padre estricto, ya que les exige tener notas sobresalientes en el colegio. "Siempre te compra todo lo que le pides cuando te sacas buenas notas", dijo su hijo más pequeño.

Reimond tiene cuatro hijos con Lilia, dos de los cuales adoptó al casarse, ya que ella tenía dos pequeños de un compromiso anterior. "Yo conocí a mi papá cuando tenía cinco años; es el que me ha enseñado de todo, valores y principios", contó su hija mayor, quien está próxima a ingresar a la universidad.

Finalmente, Reimond indicó que el mejor regalo que puede darles a sus hijos es una buena formación para que aseguren su futuro. Para ello, está trabajando duro en su podcast como comentarista deportivo y tiene la ilusión de llegar a los 100,000 seguidores y hacerse un espacio dentro del entretenimiento.

Reimond es feliz con sus 4 hijos

Hace unos días, en una entrevista, Magaly Medina le recordó al exfutbolista los escándalos en los que estuvo involucrado al inicio de su carrera, y él aceptó que muchas veces se equivocó. Sin embargo, llegó un momento en el que quiso reivindicar su vida, lo cual se concretó cuando se casó con Lilia Moretti.

Asimismo, reveló que tiene 11 años de casado y que tener hijos fue la parte crucial de su vida, ya que lo hizo reflexionar y dar un giro de 180° para convertirse en un padre responsable. Reimond dejó en claro que, al momento de casarse, Lilia tenía dos hijos, a quienes él adoptó como suyos.

" Son mis hijos, yo los he criado . Cuando empezamos a vivir juntos, los niños tenían 5 años el mayor y 4 años la segunda. Desde ahí los he criado con amor, económicamente y en todos los aspectos, porque yo he asumido eso con todo el amor del mundo", dijo.

Es así que, Reimond Manco demuestra que prioriza su rol de padre y esposo sobre cualquier otra cosa. Su compromiso con la familia y su esfuerzo en el ámbito deportivo y comunicativo marcan un renacer personal alejado de los excesos del pasado.