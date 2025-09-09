RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela López y Paul Michael lanzarán un nuevo tema llamado 'La Clandestina' ¿Nueva indirecta?

En una entrevista, Pamela López afirmó que se lanzará como cantante junto a Paul Michael y revelaron que su primer tema juntos se titulará "La Clandestina".

09/09/2025

Hace unas semanas, Pamela López reveló que estaría por incursionar en el mundo de la cumbia lanzando una colaboración con su pareja Paul Michael. Durante una entrevista en un programa, terminó revelando el nombre del sencillo que podría ser una indirecta para Pamela Franco

"La Clandestina" será el tema de Pamela López y Paul Michael

En el programa 'Ponte en la cola' compartieron una entrevista que realizaron a la influencer Pamela López con su pareja Paul Michael después de su aparición en el set de TV. Es así como la pareja reveló que estaría preparando para lanzar su primera canción juntos.

Primero, el joven cantante de 27 años interpretó una parte de la canción donde han revelado que se trataría de una cumbia norteña. En este pequeño avance del sencillo, se habla del karma tras una aparente infidelidad. 

"Tú no sabes amar, el karma te va a llegar. La vida se encargó de poner otra como tú en mi lugar", canta el joven, y López agrega parte de la canción, pero haciendo un gesto de cachos con las manos: "No te quise fallar". 

Después de cantarlo, ambos personajes mencionan el nombre de la canción que sería "La Clandestina". Entonces, la reportera sugiere si es una indirecta para la actual pareja de Christian Cueva, lo que ocasiona la risa de la influencer y con un claro mensaje. 

"'La Clandestina' le hemos puesto (¿Qué cosa, a ti?) No, la canción, yo no", expresa Pamela López. Entonces, la reportera le pregunta si es para alguien y ella responde: "No, para quien le caiga, para quien se sienta clandestina (¿Para alguna chimbotana?) Para la chimbotana". 

El problema con Pamela Franco

El enfrentamiento entre Pamela López con Pamela Franco inició cuando descubrió un yape de Christian Cueva a la cantante cuando se encontraba pasando por un mal momento. De esta manera, la influencer señala que la artista fue amante del padre de sus hijos años atrás. 

Desde entonces, la señora de 38 años no ha parado de atacar a la intérprete de cumbia con varias indirectas y aún más cuando se confirmó la relación de Franco con el pelotero 'Aladino'. 

En conclusión, la influencer Pamela López ha decidido incursionar en la música como cantante y lo haría lanzando el tema "La Clandestina" junto a su pareja Paul Michael, que sería una clara indirecta para Pamela Franco, debido a los constantes ataques que le ha enviado en el último año. 

