Rosángela Espinoza vuelve a protagonizar tenso cruce con Karen Dejo en vivo: "Tú sin mí no brillas"

La rivalidad entre Rosángela Espinoza y Karen Dejo sigue generando titulares. Desde hace meses, las integrantes de 'Esto es Guerra' mantienen tensos cruces en plena competencia, que en más de una ocasión han terminado en insultos y acusaciones. Esta vez, ambas se volvieron a enfrentar en vivo y dejaron frases que avivaron la polémica.

Rosángela Espinoza vs. Karen Dejo: "Tú sin mí no brillas"

Durante una reciente edición del reality, Rosángela se midió contra Karen en una competencia de altura. Según Dejo, su rival abandonó el reto, algo que la "Chica selfie" no negó, aunque explicó que siente temor por ese tipo de juegos. La "Sabrosura", lejos de imaginarlo, terminó recibiendo un comentario sarcástico que encendió más el conflicto.

"Karen, es mi momento. No te cuelgues de mi fama en este momento, así que por favor, ¿quién te entiende? Que te quede claro que tú sin mí no brillas, tú sin mí no brillas", lanzó Espinoza frente a cámaras. La respuesta de Dejo fue inmediata. "Ridícula", le dijo a su compañera antes de continuar con la competencia.

El cruce se sumó a un episodio ocurrido días atrás, cuando la bailarina reveló que se retiró de los estudios de América Televisión "bastante fastidiada". En esa ocasión, prefirió no dar declaraciones a la prensa y dejó entrever que Rosángela había pasado los límites dentro del programa.

Rosángela arremete contra América Hoy

El enfrentamiento con Karen no fue el único motivo por el que Rosángela generó comentarios en las últimas horas. La modelo también usó su cuenta de TikTok para enviar un fuerte mensaje contra el magazine América Hoy. Según contó, decidió no volver al programa por el maltrato recibido durante sus intervenciones.

"Yo no voy a América Hoy, ya no piso ese programa. Cuando fui, me hicieron eso que me dejó... no entendía... Incluso, tuvimos un acuerdo de que no se tocarían ciertos temas y aun así me faltaron el respeto", aseguró la modelo.

Rosángela también se refirió al cierre del espacio matutino y a la propuesta de otra productora del canal que quería ocupar ese horario con un nuevo programa. La modelo admitió que, si bien no sabe qué sucederá finalmente, la noticia de que 'América Hoy' dejaría de emitirse la tranquilizó.

"Cuando dijeron que ya no iba a ir más América Hoy dije 'ojalá Pro TV ponga algo en la mañana', hasta que aparecieron esos personajes, pero uno nunca sabe", agregó.

En conclusión, Rosángela Espinoza y Karen Dejo confirmaron una vez más que sus diferencias dentro de Esto es Guerra están lejos de resolverse. Mientras tanto, la "Chica selfie" extendió sus críticas a otros programas del canal, marcando distancia de América Hoy.