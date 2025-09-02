RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡NO SE GUARDÓ NADA!

Rosángela Espinoza critica a 'América Hoy' y asegura que nunca iría de nuevo: "Me faltaron el respeto"

La chica reality expresó su descontento con el magazine matutino y aseguró que no volverá a pisar el programa tras sentir que no respetaron los acuerdos previos.

Rosángela Espinoza estalla contra el programa 'América Hoy' y expone incomodo momento.
Rosángela Espinoza estalla contra el programa 'América Hoy' y expone incomodo momento. (Composición: La Karibeña)
02/09/2025

Rosángela Espinoza decidió romper su silencio y utilizar sus redes sociales para manifestar su molestia con el magazine matutino 'América Hoy'. La popular 'chica selfie' explicó los motivos que la llevaron a alejarse del espacio televisivo luego del anuncio de Gisela Valcárcel sobre el fin del programa.

Rosángela explica su alejamiento del magazine

A través de un video publicado en TikTok, Espinoza reveló que nunca más regresará al programa debido al trato recibido durante sus apariciones. La modelo señaló que había llegado a un acuerdo con la producción para no tocar ciertos temas, pero que dicho pacto no se respetó al aire.

"Yo no voy a América Hoy, ya no piso ese programa. Cuando fui, me hicieron eso que me dejó... no entendía... Incluso, tuvimos un acuerdo de que no se tocarían ciertos temas y aun así me faltaron el respeto", aseguró la modelo.

Rosángela también se refirió al cierre del espacio matutino y a la propuesta de otra productora del canal que quería ocupar ese horario con un nuevo programa. La modelo admitió que, si bien no sabe qué sucederá finalmente, la noticia de que 'América Hoy' dejaría de emitirse la tranquilizó.

"Cuando dijeron que ya no iba a ir más América Hoy dije 'ojalá Pro TV ponga algo en la mañana', hasta que aparecieron esos personajes, pero uno nunca sabe", agregó.

Viejas polémicas salen a la luz

Rosángela también recordó el enfrentamiento mediático que tuvo con Edson Dávila a finales de 2024, cuando el conductor asistió como invitado a 'Esto Es Guerra'. La 'chica selfie' cuestionó la presencia de Dávila en la evaluación de un baile, alegando que no tenía méritos suficientes para ocupar ese rol.

"Me pareció una burla total que primero estén ahí sentados tomándolo a la gracia un baile donde hemos puesto varios días de esfuerzo de ensayo, caídas, y que lo tomen a la broma... No entiendo qué hace ahí Edson, bueno él ha sido bailarín pero no tiene nada ganado como para que esté sentado ahí", manifestó Espinoza.

Tras sus declaraciones, Dávila respondió públicamente, defendiendo su trayectoria y enviando indirectas sobre la vida personal de la modelo, incluyendo referencias a su supuesto romance con Christian Cueva, mientras él aún mantenía relación con Pamela López.

En conclusión, la reacción de Rosángela Espinoza muestra que mantiene una postura firme sobre su participación en los medios y su defensa de la imagen personal. La modelo dejó claro que no regresará a 'América Hoy' y recordó episodios que, según ella, evidencian falta de respeto y actitudes inapropiadas dentro de la farándula peruana.

