Rosángela encara a Patricio Parodi por sus salidas y él responde: "Tú estás viajando y nadie te dice nada"

En una noche llena de tensión en "Esto es Guerra", Rosángela Espinoza y Patricio Parodi protagonizaron un fuerte cruce de palabras en vivo. Todo empezó con una queja de la modelo, quien acusó al capitán de los "guerreros" de no ser responsable y de estar más enfocado en sus salidas nocturnas que en la competencia. El chico reality no dudó en responderle de manera contundente.

Rosángela reclama a Patricio por salidas y él se defiende

El set de "Esto es Guerra" volvió a convertirse en escenario de enfrentamientos, y esta vez los protagonistas fueron Rosángela Espinoza y Patricio Parodi. La popular 'Chica Selfie' lanzó un fuerte reclamo contra el capitán de los "guerreros", acusándolo de no estar comprometido con el equipo y de salir demasiado de noche.

El reclamo de Rosángela. Todo comenzó cuando Rosángela cuestionó la decisión de poner a un novato contra Israel Dreyfus en una de las competencias.

"Me parece totalmente injusto que pongan a un novato con Israel que tiene muchos años en realities y en experiencia para definir el punto", expresó molesta.

Pero lo más fuerte vino después. La 'Chica Selfie' no dudó en cuestionar al chico reality por su papel como capitán de los "guerreros". Además, dejó entrever que Patricio estaría más enfocado en sus salidas nocturnas que en el programa.

"¿Dónde está el capitán de los guerreros para que ponga orden? Porque solamente sale en las noches y yo prefiero, de verdad, que haya un capitán que ponga seriedad al caso", soltó la modelo, recordando indirectamente el reciente ampay de Parodi con una misteriosa joven.

La tensión creció aún más cuando Israel Dreyfus intervino con un comentario picante. Sugirió que la molestia de Rosángela se debería al reciente ampay de Parodi.

"Que no agarre el micro, porque desde que salió el 'ampay' de Patricio está insoportable. Nadie la soporta", dijo el combatiente, generando murmullos y risas en el set.

Pero no quedó ahí. Patricio Parodi no se quedó callado y defendió su posición como capitán. Tras el reclamo de Rosángela, señaló que nadie la cuestiona por sus viajes al extranjero.

"Acá venimos a hablar de nuestro trabajo que es EEG, la competencia, entonces Rosángela, no metas temas personales, mis salidas. Yo puedo salir acá a Lima, tú estás viajando a otros países y nadie te dice absolutamente nada", respondió con evidente incomodidad.

El capitán quiso dejar en claro que su vida personal no debería mezclarse con su desempeño en el programa. Sin embargo, Rosángela no lo dejó en paz.

Rosángela Espinoza no da marcha atrás

La modelo Rosángela Espinoza insistió en criticarlo por su falta de compromiso en comparación con otros compañeros. Resaltó que no está feliz con el desenvolvimiento de Patricio como capitán de su equipo.

"Desde que yo estoy aquí, veo a un Pancho entrenando a escondidas para que no sepamos sus trucos, pero ¿tú qué haces Parodi? Vienes a última hora, los días anteriores, cero presencia y la verdad que yo no estoy contenta con tu desenvolvimiento", disparó sin filtro.

La declaración dejó a todos sorprendidos, pues puso en duda la capacidad de Parodi para liderar al equipo. Mientras tanto, él intentó mantener la calma, pero no pudo ocultar el fastidio por las acusaciones de su compañera.

En conclusión, el cruce entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi dejó claro que dentro de "Esto es Guerra" no solo se compite en pruebas físicas, sino también en egos y liderazgo. Mientras ella lo acusa de ser un capitán ausente, él le recuerda que también viaja y se ausenta sin que nadie la critique. Lo cierto es que este enfrentamiento promete traer más capítulos.