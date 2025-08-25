Ítalo Villaseca niega agresión a Greyssi Ortega y asegura que caso fue archivado: "Nunca la toqué"

Greissy Ortega volvió a ocupar el famoso sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y dejó a más de uno sorprendido con duras declaraciones sobre su relación con Ítalo Villaseca. La colombiana recordó episodios de violencia y situaciones complicadas que, según ella, marcaron su vida. Ante ello, Villaseca no tardó en pronunciarse y negó varias de las acusaciones en su contra.

Ítalo Villaseca asegura que Greissy Ortega miente

En una entrevista con el programa 'Ponte en la Cola', Ítalo Villaseca se defendió tras lo expuesto por su expareja en televisión. El joven señaló que las declaraciones de Greissy no corresponden a la realidad y lo han dejado expuesto a ataques en redes sociales.

"Las cosas no han sido como ella dice. Mucha gente me está escribiendo a insultarme. Es fácil sentarse a hablar, le van a creer porque es mujer, pero yo nunca la toqué. Lo que yo sí acepto como hombre fue que yo le lancé la billetera, eso está mal, pero también antes de eso me tiró dos cachetadas", explicó.

Villaseca agregó que desconoce de dónde provienen las fotos que mostró Greissy en el programa para reforzar sus acusaciones. Incluso sugirió que podrían haber sido manipuladas. Además, recordó que Ortega lo denunció en Estados Unidos, pero aseguró que el caso fue archivado por falta de sustento. Según su versión, la demanda cambió de rumbo hacia un pedido de pensión de alimentos.

"No tengo idea de dónde salen esas fotos. Yo sí acepto que le tiré la billetera que le cayó en el rostro, pero ella se metió al baño, no sé si se maquilló o no...... Ella dice que no trabajó cuando la denuncia llegó a mi trabajo yo fui recogí los documentos de la supuesta agresión pero durante el juicio no supo que decir y el juez archivó el caso por que no tenía sustento", señaló.

La versión de una testigo sobre la pérdida del bebé

Otro punto delicado salió a la luz en el mismo programa. Una señora identificada como Luz Ruiz mostró conversaciones privadas que habría tenido con Greissy, donde la colombiana le pedía ayuda para interrumpir su embarazo en medio de los problemas que tenía con Ítalo Villaseca.

"Me dijo: 'Mira, no puedo traer otro hijo al mundo, ya tengo tres. Sé que aquí en Nueva York me pueden ayudar'. Inclusive me insistió hasta que yo le di el contacto donde tenía que llamar. Un miércoles me dice que tenía cita el viernes y me pidió que me quedara con sus hijos. Luego me salió diciendo que perdió a su bebé porque Ítalo le tiró una chancla, una versión que no me convenció", relató Ruiz.

Estas declaraciones contradicen lo contado por Greissy en televisión, donde aseguró que la pérdida del embarazo fue consecuencia directa de una agresión.

En conclusión, las declaraciones de Greissy Ortega y la defensa de Ítalo Villaseca han encendido una nueva polémica que, lejos de cerrarse, parece abrir más dudas sobre lo que realmente ocurrió en su relación. Mientras la colombiana insiste en señalar episodios de violencia, Villaseca niega categóricamente todo señalamiento.