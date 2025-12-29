Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela que tiene cáncer: "Esta batalla es por mi hija"

La influencer Samahara Lobatón ha llamado la atención por sus relaciones amorosas en medio de las polémicas. Uno de sus exparejas es Youna, el padre de su primera hija, reveló que fue diagnosticado con cáncer.

Youna diagnosticado con cáncer

Por medio de sus redes, Youna compartió un video donde reveló que hace menos de diez días acudió al hospital por un malestar. Es así como reveló que fue diagnosticado con cáncer y en lo único en quien pensaba era en su pequeña hija.

"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", expresó.

En otro momento, revela que tras acudir al centro médico y unos exámenes, fue llevado a una clínica oncológica donde le revelaron los detalles de su diagnóstico. Por el momento, no ha tenido muchos síntomas y tiene esperanzas.

"Me quedé internado como siete días (...) en el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné. Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio", dijo.

Peleará por su pequeña hija con Samahara Lobatón

Recordemos que Samahara Lobatón ha tenido varios problemas con Youna, pero ha podido verla en los últimos meses cada vez que visita Estados Unidos. Ahora, en medio de este diagnostico sobre su salud, no duda en pensar sobre su pequeña hija y no perderse ningún segundo de su vida con ella. Por ello, señala que batallará con más fuerza para seguir junto a su lado.

"Hoy no pretendo perderme ni un segundo de esta, vivamos al máximo, la vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz, no dejes que los malos momentos te hundan y mucho menos te des por vencido. Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo", aclaró la joven.

De esta manera, la expareja de Samahara Lobatón reveló que viene pasando por un delicado momento en su vida. Youna, el padre de la hija mayor de la influencer, reveló que fue diagnosticado con cáncer hace unos días previos a Navidad y afirma que luchará para poder estar al lado de su pequeña.