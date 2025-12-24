Korina Rivadeneira se fue del Perú tras dejar programa de televisión: ¿Sola o con su familia?

Korina Rivadeneira cerró un capítulo importante de su carrera al despedirse oficialmente del programa 'Desvelados', espacio que condujo junto a Tato Luna y que no regresará en 2026. La venezolana decidió aprovechar este momento para tomarse unas vacaciones junto a Mario Hart y sus hijos, priorizando la convivencia familiar.

La emotiva despedida de Korina Rivadeneira

Durante la última transmisión de 'Desvelados', Korina vivió un instante cargado de emociones. La conductora expresó su gratitud hacia el público y el equipo del programa, reconociendo la importancia de esta etapa en su vida profesional.

"Los quiero muchísimo, gracias por acompañarme estos días", dijo entre lágrimas, dejando claro cuánto significó para ella conducir el espacio y compartir con sus seguidores.

La noticia de su salida generó una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de colegas y fans, quienes le desearon éxito en sus próximos proyectos y un feliz tiempo en familia.

Tras cerrar este ciclo televisivo, Korina optó por alejarse del estrés diario de la televisión y concentrarse en disfrutar de momentos de calidad junto a Mario Hart y sus hijos, dejando que la tranquilidad y la unión familiar marcaran la pauta de sus días libres.

Vacaciones en Estados Unidos y momentos familiares

A través de sus redes sociales, Korina Rivadeneira y Mario Hart compartieron imágenes de su llegada a Estados Unidos, donde pasarán las fiestas de fin de año. Los seguidores pudieron ver tiernos instantes, como el abrazo de la hija de Korina con su tía, así como videos que mostraban a la familia disfrutando del lugar donde se hospedarán.

Los clips publicados reflejaron la cercanía y complicidad de la pareja con sus hijos, destacando lo valioso que resulta para Korina este tiempo de convivencia y desconexión. La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, celebrando la unión familiar y enviando cálidos mensajes de felicitación para las fiestas decembrinas.

En conclusión, la salida de Korina Rivadeneira de Desvelados marca el cierre de un ciclo importante en su carrera televisiva, pero también el inicio de un período de descanso y disfrute familiar. Entre la nostalgia por dejar el programa y la alegría de pasar tiempo junto a Mario Hart dejando claro que su bienestar personal siguen siendo su prioridad.