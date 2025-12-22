Sergio Galliani se despide de 'Nachito' tras su muerte en AFHS y confirmaría su salida: "Gracias por todo"

La muerte de Miguel Ignacio de las Casas, el querido 'Nachito', en el último capítulo de "Al Fondo Hay Sitio", dejó a miles de fanáticos con el corazón roto. El actor Sergio Galliani rompió su silencio tras el impactante final y, con un emotivo mensaje, habría confirmado su salida definitiva de la serie.

Sergio Galliani se despide de 'Nachito' tras su trágico final en AFHS

La escena final de "Al Fondo Hay Sitio" dejó a todos con la boca abierta. El querido Miguel Ignacio de las Casas, interpretado por Sergio Galliani, fue asesinado en el último capítulo de la temporada, y su partida provocó una ola de tristeza entre los fans. Luego del impacto, el actor habló por primera vez y todo apunta a que su salida de la serie es definitiva.

La noche del viernes 19 de diciembre, los seguidores de AFHS quedaron en shock al ver cómo 'Nachito' era baleado dentro de su casa justo antes de salir vestido de Papá Noel. La trágica escena cerró con su cuerpo tendido en el suelo mientras su teléfono seguía sonando, dejando muchas preguntas sin respuesta. Apenas unas horas después, Sergio Galliani rompió el silencio y se pronunció en sus redes sociales.

"Fue un placer... Gracias por todo #afhs #ripnachito", escribió el actor en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto de una nota que encontró en su camerino, que decía: "Miguel Ignacio, no te mueras".

El gesto fue interpretado como una despedida simbólica, y los comentarios no tardaron en llegar. Los fanáticos expresaron su tristeza y recordaron los momentos más divertidos de 'Nachito'.

"El mejor personaje de todos los tiempos", "Se nos va uno de los grandes" y "AFHS no será lo mismo sin él", fueron algunas de las reacciones.

Misterio en Las Nuevas Lomas

La muerte del empresario ha dejado una gran incógnita: ¿quién mató a 'Nachito'? En el capítulo final se vio cómo el personaje recibía varios disparos en su hogar justo cuando se preparaba para la Navidad. Según los seguidores de la serie, hay varios sospechosos dentro de la historia:

Diego Montalbán , quien habría actuado por celos después de que Silvana insinuara que sus hijos Cristóbal y Alessia podrían ser de 'Nachito'.

, quien habría actuado por celos después de que Silvana insinuara que sus hijos Cristóbal y Alessia podrían ser de 'Nachito'. Francesca Maldini , quien fue amenazada por Miguel Ignacio para dejar la presidencia de la empresa familiar.

, quien fue amenazada por Miguel Ignacio para dejar la presidencia de la empresa familiar. Antonia Beltrán , que se sintió traicionada sentimentalmente.

, que se sintió traicionada sentimentalmente. Y también Leonardo Llanos, quien habría querido vengarse tras perder el amor de Marcela.

El misterio quedará pendiente hasta el estreno de la próxima temporada, que promete resolver quién fue el responsable del crimen. Aunque su aparente salida ha dejado un vacío enorme, Sergio Galliani se mostró agradecido con todos por el cariño recibido.

En conclusión, la impactante muerte de Miguel Ignacio de las Casas marcó uno de los finales más intensos de "Al Fondo Hay Sitio". Aunque Sergio Galliani no ha confirmado oficialmente su salida, su mensaje en redes sugiere una despedida definitiva. Los fans ahora esperan con expectativa la próxima temporada para descubrir quién fue el responsable del crimen y cómo afectará a los demás personajes.