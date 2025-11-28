David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

David Almandoz, recordado por interpretar a Pepe Gonzales en "Al Fondo Hay Sitio", sorprendió al revelar qué fue lo que realmente lo llevó a dejar la serie. Tras su regreso en 2022, el actor decidió dar un paso al costado este 2025 y poner punto final a una etapa que muchos pensaban que continuaría.

David Almandoz confiesa por qué dejó "Al Fondo Hay Sitio"

El actor David Almandoz, conocido por dar vida a Pepe Gonzales en "Al Fondo Hay Sitio", explicó con calma los verdaderos motivos que lo impulsaron a dejar la exitosa producción. Aunque volvió al elenco en 2022, este año decidió cerrar definitivamente su participación en la ficción de América Televisión.

En una entrevista con Gabriel Ledesma Barrueto para su pódcast, el actor habló sin filtros sobre su decisión y reconoció que el paso del tiempo influyó bastante en su salida. Recordó los primeros años de la producción y la diferencia con el presente.

"Porque ya estamos viejos", dijo entre risas, dejando claro que ya no sentía la misma energía de antes. "Mira, tú ves el primer capítulo de 'Al Fondo Hay Sitio' y somos otros, éramos niños, éramos chiquillos. Tú ves ahora los últimos capítulos y ya todos estamos tíos", comentó con nostalgia.

El actor señaló que, aunque la serie sigue teniendo éxito, para él el ciclo ya estaba cumplido. Pero no solo fue el paso del tiempo. David Almandoz confesó que el mayor motivo de su salida fue haber perdido la pasión por su personaje.

"Yo tenía treinta y tantos cuando empezó, y ahora todos ya pasamos los cincuenta. Es otra etapa", contó. "Yo ya empecé a no disfrutarlo. Lo hacía todo porque tenía que hacerlo, entonces me sentía como muerto. Eso hace que también uno empiece a evaluarse sobre qué cosa está haciendo", reveló.

Según el actor, llegó un punto en el que la rutina y la exigencia del trabajo le quitaron la motivación. El ritmo de grabaciones era tan fuerte que apenas podían cuidar su salud. El actor aseguró que esas presiones lo hicieron reflexionar sobre su bienestar y sus prioridades.

"Prohibido enfermarse. Uno no se puede enfermar. ¿En qué momento ves tus temas de salud? Y si no ves esos temas médicos, eso se va agrandando y te puedes morir, así de sencillo, te mueres", expresó con total sinceridad. "A veces uno sigue por costumbre, pero hay que saber cuándo parar", añadió.

Opina sobre el regreso de la serie

Almandoz también opinó sobre el regreso de "Al Fondo Hay Sitio" en 2022 y fue directo al grano. El actor explicó que el canal apostó por traer de vuelta la serie debido a que otras producciones no funcionaron. A pesar de su crítica, reconoció que el público sigue apoyando la historia.

"Sí, para mí fue forzoso. Es una fórmula desgastada", declaró. "La han hecho volver porque es un tema comercial. 'De vuelta al barrio' no funcionó, por eso hicieron regresar 'Al Fondo Hay Sitio'", aseguró. "Milagrosamente la serie tiene rating y sigue siendo la mejor del canal", admitió.

En conclusión, David Almandoz, quien interpretaba a Pepe Gonzales en AFHS, afirmó que su salida fue una decisión muy pensada. Dijo que se siente agradecido con el público y con sus compañeros, pero que necesitaba priorizar su salud y tranquilidad. El actor dejó la puerta abierta a nuevos proyectos, pero dejó claro que su etapa como Pepe Gonzales llegó a su fin.