Yahaira Plasencia estrena su nuevo tema "No te superé": "Me mandaste a decir que aún me extrañas"

Yahaira Plasencia sorprende con su nueva canción "No te superé"

La salsera peruana Yahaira Plasencia cerró el año con broche de oro al lanzar su nuevo tema "No te superé", una canción cuyo género musical es cumbia. El estreno se dio a la medianoche del 28 de noviembre, y en pocas horas ya superó las 5 mil visualizaciones en YouTube.

La artista anunció con emoción este estreno a través de sus redes sociales. Aseguró que es el último lanzamiento del año y que llega con todo el sabor tropical.

"Último lanzamiento del año. NO TE SUPERÉ. YA DISPONIBLE. Disfrútala en todas las plataformas digitales", escribió Yahaira en su cuenta de Instagram.

La intérprete de "Y le dije no" decidió cerrar el 2025 apostando por un sonido distinto, donde mezcla la cumbia. Su voz suena más madura, su estilo más fresco y el mensaje de la canción está lleno de nostalgia, despecho y mucho ritmo. El tema, producido con una base sabrosa y pegajosa, ya se perfila como una de las favoritas de sus seguidores.

Videoclip lleno de luces, brillo y actitud

El videoclip de "No te superé" no pasó desapercibido. Yahaira aparece rodeada de luces de neón, graffitis y una ambientación urbana que refleja fuerza y empoderamiento. A lo largo del video, se la ve con distintos looks brillantes: tonos verdes, rosados y plateados, combinados con botas altas y sombreros vaqueros. En cada toma, la salsera demuestra que sigue siendo una mujer fuerte, sensual y llena de energía.

La coreografía está marcada, con pasos que mezclan cumbia y urbano, mostrando una vez más su talento para el baile. El resultado es un videoclip moderno, con un aire internacional y un sello muy personal. Yahaira canta con sentimiento frases.

"Yo no te superé, ni viendo tutoriales. No te hagas el fuerte si tú sabes que estamos iguales. Yo no te superé, ¿qué fue de nuestros planes? Regresa conmigo. Lo diga la gente que nos valga madres. Si estamos iguales, si estamos iguales. Regresa conmigo. Lo que diga la gente que nos valga madres", dice el coro de la canción.

También, lanza frases en su canción que dejan entrever que no solo ella extraña a alguien, sino que esa persona también la recuerda y todavía siente algo por ella. La letra es directa, pegajosa y tiene ese toque de "no te olvido" y "tú tampoco me olvidas" con el que muchos se identifican al escucharla.

"Sé que estás preguntando por mí, con la gente me mandaste a decir que aún me extrañas, que aún me amas. Lo mismo está pasando aquí. Aunque quiera no me sale fingir. Se me nota y se te nota que aunque estés con otra, te vengo a decir que así estés con ella, lo haces pensando en mí. Yo no soy tu reina, yo soy tu patrona, la que nunca olvida, la que no perdona", dice un estribillo del tema.

Reacción de usuarios

Los seguidores de Yahaira, conocidos como los "Yahalovers", llenaron las redes de comentarios positivos y mensajes de apoyo. Incluso hubo quienes le pidieron que haga un concierto solo con sus temas inéditos.

"¡Me encantó! Espectacular como siempre nuestra Yahaira", "Sigue haciendo cumbia Yaha, tu voz encaja perfecto", "La canción del verano 2026. Exitos Yaha. #Notesupere", "Queremos un concierto con tus canciones inéditas, ya te toca Yahaira", comentaron en YouTube.

En conclusión, Yahaira Plasencia estrenó "No te superé" y con el lanzamiento demuestra que sigue creciendo como artista y que no le teme a probar nuevos ritmos. Su nuevo tema en cumbia ha sido bien recibida y promete sonar fuerte en las radios este verano. El videoclip muestra a una Yahaira más segura, moderna y atrevida, mientras la canción se perfila como otro éxito en su carrera.