Jefferson Farfán se pone nervioso cuando le preguntan por Yahaira Plasencia ¿Qué dijo?

En el último programa de streaming, Jefferson Farfán estuvo como invitado especial frente a Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo. Es así como el exfutbolista se sorprende cuando le preguntan por su ex Yahaira Plasencia.

Farfán nervioso al escuchar el nombre de Yahaira

Durante el podcast 'La Manada', Jefferson Farfán sorprendió al revelar que no tenía ningún problema con Mario Irivarren y revelaron que se llevan bien como socios. Luego de conversar por un rato hablando de varias situaciones, empezaron a responder preguntas rápidas y el futbolista pasó por un gran aprieto.

Es así como ninguno de los conductores quiso realizar la pregunta y el productor procede a decir: "Como conductora de televisión ¿Laura Spoya o 'La Patrona' Yahaira Plasencia?".

En ese momento, todos se ponen nerviosos y comienzan a reír, al igual que la 'Foquita'. Incluso, uno de los conductores bromeó con que mañana se buscarían a un nuevo productor para el podcat.

"Qué frío, mañana en la página de La Manada: 'Se busca productor'. Tienes que elegir una", añadió.

Entonces, finalmente, Jefferson Farfán después de tomar agua y reírse sin poder responder. La pareja de Xiomy Kanashiro responde claramente sobre su expareja, la salsera Yahaira Plasencia.

"Qué fríos, suave. No, no, no puedo opinar sobre eso, pero como conductora creo que es la Spoya", dijo finalmente el pelotero.

Su relación con 'La Patrona'

Hace varios años, Jefferson Farfán oficializó su relación con Yahaira Plasencia ante los medios de televisión observando al expelotero muy ilusionado al punto de bailar 'el totó' al anotar un gol. Aunque, su relación amorosa terminó de manera estrepitosa y en medio de escándalos.

Aún así, la pareja se dio una segunda oportunidad en Rusia, pero la pandemia los agarró juntos y convivieron durante ocho meses hasta que la salsera pueda regresar al Perú, donde terminó la relación por segunda vez.

Después, cada uno continúo con su vida amorosa y han sido captados con diferentes parejas, pero el público siempre los relaciona porque su relación siempre fue muy pública, a pesar de que ellos no deseaban eso. Después de tantos años, siguen siendo relacionados en todo momento.

De esta manera, el productor del podcast 'La Manada' no dudó en preguntar directamente a Jefferson Farfán si elegiría a Yahaira o Laura Spoya como conductora. Aunque se puso nerviosos, el expelotero respondió que elige a la exreina de belleza y que no puede opinar de su expareja.