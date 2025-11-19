RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Mensaje sincero!

Yahaira Plasencia aconseja a Xiomy Kanashiro tras críticas por llegar tarde a evento: "Que siga adelante"

Yahaira Plasencia opinó con calma sobre la reciente polémica de Xiomy Kanashiro y aseguró que los errores se superan con trabajo y respeto al público.

Yahaira Plasencia se pronuncia sobre supuesto retraso de Xiomy Kanashiro en evento. (Composición Karibeña)
19/11/2025

Yahaira Plasencia volvió a ser tendencia luego de mandar un claro consejo para Xiomy Kanashiro, quien habría llegado seis horas tarde a un evento el último fin de semana. La salsera fue consultada por "América Hoy" y no dudó en opinar con firmeza, pero también con sororidad.

Yahaira Plasencia manda mensaje a Xiomy Kanashiro

Yahaira Plasencia vuelve a dar que hablar, y esta vez no por sus canciones, sino por el consejo que le lanzó a Xiomy Kanashiro, quien habría llegado seis horas tarde a un evento el último fin de semana. La salsera fue entrevistada por "América Hoy" y, fiel a su estilo, respondió sin pelear, pero dejando una lección bien marcada.

Todo comenzó cuando la reportera le pidió un mensaje directo para Xiomy, quien además ahora luce un peinado muy parecido al de Yahaira, algo que también llamó la atención. La cantante no evitó el tema y soltó una opinión que muchos aplaudieron. Sin embargo, también recordó que los artistas tienen responsabilidades.

"Para empezar yo no creo que nadie llegue tarde a algún evento porque se nos dio la gana de llegar tarde. Yo no creo eso", dijo Yahaira, dejando claro que no cree que la impuntualidad sea por capricho. "Creo que los artistas de alguna u otra manera nos debemos al público, le debemos respeto al público, es verdad", afirmó con firmeza.

Yahaira no solo dio su opinión, también habló desde su experiencia personal. Recordó que en el pasado fue duramente criticada por su relación con Jefferson Farfán. A pesar de todo lo que vivió, sí tuvo palabras de apoyo para la joven cantante.

"A mí me lapidaron por muchísimo tiempo por simplemente ser la enamorada de él. Es difícil porque yo lo pasé a los 22 años", señaló. "Que siga adelante, que siga creciendo y poco a poco creo que la gente también se va a dar cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Y nada, que siga adelante, es una chica trabajadora", comentó Yahaira, demostrando empatía.

Además, remarcó que entre mujeres debe existir apoyo, no competencia. Se mostró firme en su postura y dejó claro que no comparte la idea de enfrentamientos entre mujeres.

"Yo no hablo de nadie, pero es mujer, ¿me entiendes? Y creo que entre las mujeres nos debemos apoyar siempre", dijo con total seguridad.

Sobre su situación sentimental: "Estoy feliz y tranquila"

La entrevista también tocó el tema que todos quieren saber: la vida amorosa de Yahaira. Hace unas semanas ella misma dijo que no estaba en momento de oficializar ninguna relación tras rumores con Luis Fernando Rodríguez. Por eso, la reportera quiso saber si eso había cambiado.

La salsera explicó que está viviendo una etapa muy personal. Yahaira dejó claro que si algún día decide anunciar algo, lo hará sin miedo.

"Mi círculo más cercano, mi familia, amigos, saben cómo estoy, saben por los momentos que estoy pasando, saben que también soy feliz, saben que estoy luchando por mi carrera y ahí lo dejo", expresó. "Si en algún momento yo tengo que decir algo, lo voy a decir", aseguró.

En este momento está enfocada en lo que realmente importa: su hogar y su carrera musical. Para cerrar el tema, lanzó un mensaje directo para quienes creen que se está escondiendo.

"Mi enfoque es solucionar el tema con mi familia, enfocar mi carrera y vivir lo bonito que estoy viviendo. Hay personas maravillosas a mi lado y estoy contenta, estoy feliz", comentó. "Ojo, no me estoy escondiendo, no estoy negando nada. Simplemente estoy tratando de vivir tranquila. Fin", dijo Yahaira Plasencia, dejando todo claro.

En conclusión, Yahaira Plasencia aconsejó a Xiomy Kanashiro con firmeza, pero también con empatía, recordándole que los artistas deben respeto a su público y que los errores se pueden corregir con trabajo y responsabilidad. Mientras tanto, la salsera continúa enfocada en su familia y en su carrera.

