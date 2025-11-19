Mario Irivarren aclara su cercanía con Jefferson Farfán y promete encuentro: "No creo que sea correlón"

Mario Irivarren volvió a generar conversación en redes y medios luego del estreno de su nuevo podcast, La Manada. Durante la primera emisión, el chico reality decidió abordar una de las dudas más repetidas por el público: si existe o no una enemistad con Jefferson Farfán debido al pasado sentimental que ambos compartieron con Ivana Yturbe.

Mario Irivarren explica qué quiso decir al llamar "socio" a Farfán

Después de que Mario comentara en YouTube sobre la buena onda que mantiene con Farfán, varios usuarios especularon si ambos ya habían tenido contacto antes del estreno del programa. Por ello, la prensa lo abordó para profundizar en ese tema. El popular "Iri" sorprendió al dejar claro que nunca existió una mala relación entre ellos.

"Yo nunca he tenido ningún problema con Jefferson. Personalmente no hemos tenido ni una gresca ni una diferencia ni una discusión ni nada por el estilo. Esta unión, si bien sorprende a muchos, para nosotros es algo normal de lo que vamos a sacar provecho seguro que sí. Yo a Jefferson lo he visto el día de la grabación de la promo para acá", aclaró.

Además, respondió por qué se refirió a Farfán como su "hermano". Para Mario, ese trato nació de la química que se generó durante el proyecto.

"Si normal como cualquier persona, somos hermanos de la vida, hermanos de trabajos, socios, relación jefe-trabajador. Hay buena vibra con la gente que trabaja acá", explicó entre risas, dejando en claro que no tiene ningún inconveniente en llamar así al exfutbolista.

¿Se viene un encuentro entre Mario y Jefferson en el podcast?

Por otro lado, Mario Irivarren también respondió sobre la posibilidad de tener a Farfán como invitado en uno de los próximos episodios de La Manada. Aunque evitó soltar mayores detalles, admitió que ese encuentro tarde o temprano se dará.

"No, pero sí o sí va a tener que venir. Ya me voy a tomar el trabajo de escribirle por interno y decirle cuándo nos visita. No creo que sea correlón, acá el único correlón soy yo. Eso se lo van a enterar en el capítulo cuando nos visite Jefferson. Ese pepita me la voy a guardar para ese día, hay una historia que contar", expresó, dejando abierta la expectativa sobre lo que ambos revelarán cuando llegue ese momento.

Con estas declaraciones, Mario Irivarren busca cerrar años de rumores sobre un supuesto distanciamiento con Jefferson Farfán. El chico reality insistió en que nunca existió un enfrentamiento y destacó que hoy ambos mantienen un trato cordial que incluso podría traducirse en una colaboración dentro de su nuevo proyecto digital.