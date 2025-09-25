RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Alianza Lima perdió 2-1 contra la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima no logró remontar en Coquimbo y cayó 2-1 ante la Universidad de Chile, resultado que lo deja fuera de la Copa Sudamericana 2025 pese a la expectativa de llegar a semifinales.

25/09/2025

Alianza Lima llegó a Chile con la ilusión de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, pero la realidad fue distinta. El cuadro íntimo no pudo revertir el empate sin goles del partido de ida y terminó perdiendo 2-1 frente a la Universidad de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo.

Un primer tiempo que complicó todo

La previa del encuentro despertó gran expectativa entre los hinchas, pero el equipo de Néstor Gorosito no encontró su mejor versión en los primeros 45 minutos. El dominio chileno se reflejó en el marcador cuando Lucas Assadi superó a Guillermo Enrique y definió con precisión frente al arquero Guillermo Viscarra.

Desde ese momento, el partido se volvió cuesta arriba para los peruanos, que no lograron recuperar el control. Aunque Alianza Lima buscó el empate en la segunda mitad y consiguió un descuento, la reacción llegó demasiado tarde. La eliminación provocó una oleada de comentarios en redes sociales, donde los memes no se hicieron esperar. 

Con este resultado, el global favoreció al conjunto local y los blanquiazules se despidieron del certamen internacional. Diversos usuarios ironizaron sobre la ilusión de llegar a la final y el eterno rival, Universitario de Deportes, no perdió la oportunidad de burlarse de la derrota. 

Objetivos en el torneo local

Con la Copa Sudamericana fuera de alcance, el club limeño deberá concentrarse en la Liga 1. El próximo domingo 28 de septiembre, Alianza Lima visitará a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, en un duelo programado para las 6:00 p.m. El conjunto íntimo se ubica en el quinto lugar de la tabla del Torneo Clausura y en el tercer puesto del acumulado, lo que le permite mantener vivas las aspiraciones de disputar los play off de fin de año.

Para que Alianza llegue a la definición del campeonato, necesita que Universitario de Deportes no se corone en el Clausura. De lo contrario, el título nacional se resolvería de inmediato a favor del conjunto crema. Por ello, cada punto en las fechas restantes se vuelve crucial para los dirigidos por Gorosito, quienes buscarán cerrar la temporada con fuerza y devolverle la alegría a su hinchada.

La eliminación en la Copa Sudamericana 2025 representa un duro golpe para Alianza Lima, que soñaba con llegar más lejos en el plano internacional. Sin embargo, el club todavía tiene opciones en el torneo local y la meta ahora es clara: recuperarse rápido para luchar por el campeonato nacional.

