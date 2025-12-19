Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia el fallecimiento de su madre: "Estoy destrozado"

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, conmovió al confirmar el fallecimiento de su madre, Jessica Madueño, quien perdió la vida el pasado 22 de noviembre tras una dura batalla contra el cáncer. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Vasco explicó los motivos de su silencio y abrió su corazón para despedir a la mujer más importante de su vida.

Hijo de Guillermo Dávila confirma la muerte de su madre

El joven cantante Vasco Madueño, hijo del recordado artista venezolano Guillermo Dávila, rompió su silencio en redes sociales para compartir la noticia más triste de su vida: el fallecimiento de su madre, Jessica Madueño, ocurrido el pasado 22 de noviembre, tras una dura batalla contra el cáncer.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, Vasco explicó que decidió alejarse un tiempo de todo para poder cuidar y acompañar a su mamá en sus últimos meses de vida.

"Estos últimos dos meses la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella. Mi madre falleció el 22 de noviembre en la madrugada, en el hospital. Después de una ardua lucha, ahora descansa en paz", escribió el joven artista, conmoviendo a todos sus seguidores.

Con tan solo 23 años, Vasco contó que su madre falleció en la madrugada del 22 de noviembre, luego de una larga lucha contra el cáncer. Su pérdida lo dejó profundamente afectado, pero también agradecido por haber estado a su lado hasta el final.

El joven, que ha heredado la pasión musical de su padre, confesó que estos días han sido los más duros de su vida. En medio de su tristeza, destacó el apoyo de su familia, sus amigos y de su padre, con quien en los últimos años ha reconstruido su vínculo.

"Estuve acompañado de mi familia, mi padre, tíos, primos y amigos. Ahora que ya no está a mi lado, siento que una parte de mí ha muerto con ella. Me crió y me dio la vida. Mi compañera y amiga. Vivimos muchas experiencias, muchos viajes y demasiadas anécdotas", compartió con el corazón en la mano.

"Todo el éxito que soñé era para ella"

Vasco también aprovechó el mensaje para agradecer a su madre por haberle inculcado el amor por la música y por ser la razón de todos sus logros personales. Admitió sentirse profundamente afectado por su pérdida.

"Igual estoy destrozado y en busca de un propósito. Todo el éxito que me he propuesto lograr era para darle una vida feliz y plena. Me mostró la música y todas las cosas que ahora en la vida me apasionan. Le debo muchas cosas, tantas que no alcanzaría el espacio para nombrarlas", escribió.

Historias de Vasco Madueño. (Instagram)

El cantante confesó que no fue fácil hacer público el fallecimiento de su madre, pues necesitaba tiempo para procesar su duelo. Por eso casi un mes después de la muerte de Jessica Madueño, Vasco lo comunicó en sus redes.

"Esperé un tiempo para anunciarlo en mis redes, porque no fue fácil dar esta noticia. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, ha significado mucho para mí", expresó el hijo de Guillermo Dávila.

Antes de finalizar su mensaje, Vasco Madueño se despidió con unas palabras que reflejan su amor eterno hacia su madre. En ese sentido, expresó su deseo de honrarla con su carrera musical.

"Mi madre me acompañó un año más antes de partir y lo mejor que pude hacer en la vida fue utilizar toda mi energía y fuerza para apoyarla en su lucha. Muchas gracias a todos", concluyó.

En conclusión, Vasco Madueño atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de su madre, Jessica Madueño, a quien consideraba su mayor inspiración. Con profundo dolor, el joven cantante expresó su deseo de seguir adelante y honrar su memoria a través de la música.