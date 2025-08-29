Génesis Tapia obtiene su colegiatura como abogada y agradece a Kike Márquez: "Lo logramos"

Génesis Tapia atraviesa un momento de gran satisfacción personal, tras obtener su tan esperada colegiatura como abogada. La exbailarina, que en los últimos años se dedicó a sus estudios de Derecho, cumplió su objetivo y celebró este logro junto a su familia, y agradeció especialmente a sus hijas y su esposo, Kike Márquez, con quien hace poco tuvo problemas.

Génesis agradece a Kike Márquez por el apoyo

La ceremonia fue un día cargado de emociones para Génesis, quien recordó a su madre ausente y compartió la experiencia con su padre, además de agradecer a las personas que le enviaron mensajes de aliento. Para la ahora abogada, el camino hacia este logro no fue sencillo, pues lo realizó mientras cumplía su rol de madre de tres pequeños.

"Debo confesar que en algún momento , mientras mi padre me colocaba la medalla , intentaba sentir a mi madre en algún lado del auditorio🥹 , estoy segura que también estaba ahí , mirándome y diciéndome : Eres más fuerte de lo que crees , tú pudiste lograr todo lo que te propones", escribió la abogada.

Un detalle que no pasó desapercibido fue el reconocimiento que hizo a su esposo, Kike Márquez. Pese a que recientemente se conoció sobre una infidelidad de parte de él, Génesis decidió resaltar el apoyo que recibió durante toda su carrera universitaria y destacó que más allá de los problemas en la pareja, él fue parte importante en su desarrollo académico.

Kike Márquez apoya a Génesis

Por su lado, Márquez también utilizó las redes sociales para manifestar su orgullo, recordando que estuvieron juntos desde el inicio de los estudios de Tapia. Narró cómo ella continuó esforzándose pese a las adversidades, incluso en la pandemia y durante los embarazos de sus hijos, subrayando la perseverancia de su esposa.

"Lo logramos Geneshito, soy testigo desde el día 1 que fuimos a matricularnos con nuestra hija en brazos, pasaron muchas cosas, pero nunca dejaste de estudiar y perseverar", indicó.

Cabe resaltar que hace unos días, la pareja estuvo en el ojo de la tormenta debido a que Génesis anunció el fin de su matrimonio por una presunta infidelidad del empresario. También un hombre salió a confesar que había tenido un noviazgo con ella, pero pese a todo ambos se fueron de viaje y se reconciliaron.

Es así que, el camino de Génesis Tapia hacia la abogacía estuvo marcado por sacrificios y constancia, incluso en medio de problemas personales y familiares. Ahora, convertida en profesional, busca abrirse paso en el ámbito legal y dejar atrás los escándalos que acompañaron su vida sentimental y mediática.