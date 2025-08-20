Génesis Tapia se estaría dando otra oportunidad con Kike Márquez: "Verme con otro lo hizo reaccionar"

En un chat con "Magaly TV, La Firme", Génesis Tapia dejó entrever que podría darse una nueva oportunidad con el padre de sus hijos, Kike Márquez. Al ser consultada sobre un posible regreso, señaló que salir con otra persona habría hecho que él reaccione.

Génesis Tapia se estaría dando otra oportunidad con Kike Márquez

La vida sentimental de Génesis Tapia sigue en boca de todos. La exbailarina sorprendió al dejar entrever que podría estar dándose una nueva oportunidad con Kike Márquez, el padre de sus hijos. En una conversación de WhatsApp con "Magaly TV, La Firme", Génesis Tapia fue consultada sobre si regresaría con Kike Márquez.

Su respuesta dejó la puerta abierta: "Siempre todo se ha dado muy rápido y considero que no es lo adecuado en este tiempo", dijo con cautela.

Pero eso no fue todo. Génesis reconoció que su romance con el empresario Joshua Franco habría despertado a Kike.

"Tal vez el hecho de verme salir con otra persona lo ha hecho reaccionar y dejar de sentir que me tenía segura", aseguró.

Génesis Tapia esperanzada con Kike Márquez. (Magaly TV La Firme)

Eso sí, dejó claro que esta vez no se dejará llevar por palabras bonitas. La bailarina habló de "esta etapa", dando a entender que estaría considerando una reconciliación, aunque con cautela.

"En esta etapa quiero hechos y no palabras. Solo el tiempo me dirá si vale la pena", sentenció Génesis Tapia.

Como era de esperarse, Magaly Medina también dio su punto de vista. Para la popular "Urraca", Joshua Franco fue la chispa que hizo que Kike "recapacite". Según la conductora, se trata de ese típico comportamiento masculino de no valorar lo que tienen hasta que ven que alguien más se acerca.

Kike y Génesis, juntos otra vez

Y mientras ella habla de calma y reflexión, él no pierde tiempo. En los últimos días, Kike Márquez compartió en sus redes sociales imágenes románticas con Génesis. En dos de ellas, se les ve besándose durante un viaje a Brasil, lo que confirmaría que las cosas entre ambos están mucho mejor de lo que aparentan.

En conclusión, la relación entre Génesis Tapia y Kike Márquez parece entrar en una etapa decisiva. Ella pide calma, hechos y no promesas. Él, en cambio, demuestra en público su deseo de recuperarla. Con sus palabras, Génesis demuestra que, aunque no cierra la puerta a una segunda oportunidad, será más cautelosa antes de decidir.