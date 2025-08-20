Tilsa Lozano fulmina a Kike Márquez por comentario sobre Génesis Tapia: "No necesita tu permiso"

Tilsa Lozano no se guardó nada. En el programa "La Noche Habla", la exmodelo criticó duramente a Kike Márquez, luego de ver que aseguró que no permitiría que Génesis Tapia rehaga su vida con otra persona. Con su estilo frontal, Tilsa calificó de "tóxico" el comentario y le recordó públicamente la infidelidad que habría marcado su relación con la bailarina.

Tilsa Lozano le pone el parche a Kike Márquez

La polémica entre Génesis Tapia, Kike Márquez y Joshua Franco sigue generando titulares. Esta vez, fue Tilsa Lozano quien, sin pelos en la lengua, lanzó un fuerte mensaje contra Kike por sus recientes declaraciones.

En el programa "La Noche Habla", la exmodelo no soportó escuchar que Kike asegurara que no permitiría que Génesis rehaga su vida con otra persona. Con su estilo directo, Tilsa lo fulminó en vivo:

"A mí me ha sorprendido esa toxicidad de Kike Márquez de decir: 'Ella es mi esposa y yo no voy a dejar que rehaga su vida con nadie'. A ver, Kike Márquez, te voy a decir una cosa. Tú no le tienes que dejar a nadie o no le tienes que dar permiso", disparó la popular Tili.

Y no se quedó ahí. Con tono firme, le recordó su pasado y el escándalo que protagonizó, donde la habría sido infiel a Génesis Tapia.

"Porque ella no te dio permiso para que le vayas a meter los cuernos. ¿Te acuerdas o no te acuerdas?", comentó Tilsa.

¿Qué había dicho Kike Márquez? En "Magaly TV La Firme", Kike se mostró decidido a recuperar a Génesis, pero sus frases levantaron polémica.

El empresario comentó claramente: "No voy a dejar que ella rehaga su vida con nadie porque ella es mi esposa. Ahora lo que estoy haciendo es tratando de que vuelva conmigo. Cometí errores, eso no lo puedo negar, pero ahora, viendo las consecuencias de mis actos, me doy cuenta de que no la quiero perder y nadie se va a llevar a mi mujer".

Sus declaraciones fueron catalogadas de toxicas y posesivas, algo que la misma Tilsa Lozano no dejó pasar en su programa.

Joshua Franco también cuenta su verdad

El empresario Joshua Franco, quien asegura haber tenido una relación con Génesis, apareció también en "La Noche Habla". Frente a las cámaras, aclaró que lo suyo con la pelirroja sí fue real y que hasta estuvo a punto de presentarla a su madre.

"Estuvimos juntos más o menos dos meses y de relación exactamente sí fueron pocos días, de relación formal me refiero", comentó Joshua. Incluso señaló: "No conocía a sus hijos, pero estaba a punto de presentarle a mi madre".

Además, Franco explicó que siempre se aseguró de que Génesis estuviera soltera antes de avanzar en su vínculo.

"Yo estuve con una persona que estaba soltera, yo se lo pregunté muchas veces si es que todo estaba correcto para yo poder ir al siguiente camino", dijo, dejando en claro que no buscó problemas.

De esta manera, las declaraciones de Kike Márquez no pasaron desapercibidas, debido a que provocaron la dura respuesta de Tilsa Lozano en defensa de Génesis Tapia. Mientras tanto, Joshua Franco buscó reafirmar que su vínculo con la bailarina no fue un simple coqueteo, sino un noviazgo formal.