¡Asuuu! Joshua Franco confiesa que Génesis Tapia pedía champagne de 3500 soles cuando salían a cenar

Génesis Tapia vuelve a estar en el ojo de la tormenta, debido a que el joven con el que salió durante aproximadamente un mes, Joshua Franco, se sentó en el set de Magaly TV, La Firme para contar detalles de la breve relación que tuvieron. Además, el empresario aseguró que a la modelo le gustaba gastar mucho en las cenas románticas que compartían.

Empresario echa a Génesis Tapia

Joshua empezó contando que no considera que haya sido el amante de Génesis, ya que nunca tuvieron la necesidad de esconderse de las cámaras y solían salir a lugares muy públicos y restaurantes donde todos podían verlos juntos.

Según dijo, a la pelirroja le gustaban los restaurantes costosos, como Cala, Amador y otros. Sin embargo, lo que sorprendió fue cuando confesó que, durante una de sus cenas en un conocido restaurante frente al mar, Génesis pidió una de las botellas más caras del lugar.

" Pidió un Dom Pérignon en Cala, por ejemplo, de 3500 soles. Yo le dije que pida lo que quiera (Magaly: 'O sea, tú le decías pide lo que quieras, y ella pedía lo más caro'). Siempre era así, pero está bien, creo que era una forma de engreírla", dijo Joshua.

Por otro lado, aseguró que Génesis le dijo que estaba separada hace varios meses y que su error fue no haber verificado su versión en redes sociales o Internet. "Ese fue mi error. Debí ver El valor de la verdad y todos esos programas", comentó en tono de burla.

Finalmente, Joshua confesó que, aunque no habían viajado juntos, estuvo a punto de comprar pasajes, ya que se proyectaba muchas cosas con Génesis. Incluso importó una costosa crema de Dior, que costó 200 dólares, que una amiga de la pelirroja le pidió, por lo que ahora está pensando sortear el producto en sus redes.

Joshua revela chats con Génesis

Joshua, con el celular en la mano, mostró varios chats de WhatsApp donde la propia pelirroja le escribía frases que confirmarían el romance que tuvieron.

En las conversaciones que enseñó, se leen frases de cariño y complicidad. Franco compartió un chat donde él le escribe: "Yo soy tu novio, que no se te olvide". Y ella responde: "A ti tampoco. Que yo soy tu novia. Respete". Además, lo tenía guardado en sus contactos como "Amor Bello", dejando claro que entre ellos sí existía más que una simple amistad.

Es así que, Joshua Franco aseguró que su relación con Génesis Tapia estuvo marcada por salidas públicas, cenas en restaurantes caros y detalles costosos. Sin embargo, admitió que confió en ella sin verificar su situación sentimental, error que ahora reconoce y comenta con tono irónico.