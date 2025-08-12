Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán no ve a su hija: "Ya van cuatro meses"

Darinka Ramírez atraviesa un complicado proceso legal con Jefferson Farfán por la manutención y el bienestar de su pequeña hija. Ante la ausencia del exjugador en la segunda citación para conciliar, la influencer y su abogado confirmaron que procederán con la demanda formal. Además, Darinka sorprendió al contar detalles sobre la relación del exfutbolista con su hija.

Darinka Ramírez asegura que Jefferson Farfán no ve a su hija desde hace meses

En una entrevista para el programa "Ponte en la cola", Darinka Ramírez denunció que Jefferson Farfán no ha tenido contacto con su hija durante los últimos cuatro meses, período que coincide con la denuncia que ella interpuso por violencia psicológica. La influencer dejó claro que no ha impedido ninguna visita ni acercamiento por parte del exjugador.

"No he tenido tipo de contacto con él ni con nadie de su familia. Ya son cuatro meses desde la denuncia que no visita a mi hija y eso que nadie se lo ha negado", afirmó Ramírez.

Asimismo, Darinka explicó que tampoco mantiene relación con otros familiares de Farfán y aclaró que no permitiría que su hija salga con ellos, porque desconocen sus cuidados. Además, adelantó que en las eventuales visitas de Farfán, ella no estará presente para evitar incomodidades, ya que considera importante que la niña se sienta segura y cómoda.

"Para mí es un temor porque sé los cuidados que le doy a mi hija, entonces prefiero que sea en un lugar donde ella se sienta cómoda y en su ambiente. Él no ha sido un padre presente y prefiero que esté segura mi hija, yo no voy a estar presente", añadió.

Abogado confirma inicio de proceso judicial

En el programa, el abogado Wilmer Arica informó que ya se presentó una demanda de alimentos contra Jefferson Farfán. El objetivo, explicó, es fijar una pensión acorde a los gastos reales de la menor, luego de que el exjugador no acudiera a las audiencias de conciliación.

"Vamos a solicitar al Poder Judicial, a través de una demanda de alimentos, que se fije una pensión para la menor debido a la negativa de la otra parte de presentarse a la audiencia de conciliación. Lo conversado con la patrocinada es que el señor cumple con una pensión que él ha establecido, y nosotros buscamos que se brinde una acorde a los gastos de la menor. Existen otros gastos que se van a acreditar ante el Poder Judicial", señaló.

Ante esto los conductores le preguntaron si existe la posibilidad de que se disminuya el monto que Farfán da actualmente. El letrado subrayó que Farfán actualmente da un monto que no corresponde a lo que la menor requiere

"El juez no va a disminuir la pensión; va a fijar una pensión porque ellos no tienen un acuerdo formal de alimentos. Existe un monto que el señor entrega a favor de su mejor hija, pero no es el que debería tener", precisó.

La situación entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán se mantiene tensa y legalmente en curso. Mientras la influencer busca garantizar el bienestar de su hija con una pensión adecuada y estabilidad en el cuidado, el exfutbolista mantiene una postura de distanciamiento.