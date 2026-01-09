Suheyn Cipriani y streamer Macarius reaccionan a ampay besándose: "Mi bebé"

Un ampay inesperado sacudió las redes sociales. Suheyn Cipriani y el streamer Macarius fueron captados besándose durante una transmisión, todo por un reflejo en un cuadro que terminó delatándolos. Lejos de esconderse, ambos reaccionaron en vivo y explicaron lo ocurrido ante miles de seguidores.

Suheyn Cipriani y Macarius enfrentan ampay besándose

El video se volvió viral en cuestión de minutos. Mientras Suheyn Cipriani y el streamer Macarius compartían un momento relajado frente a la cámara en una transmisión en Kick, un cuadro en la pared funcionó como espejo y dejó ver un beso que nadie esperaba. El detalle no pasó desapercibido y los usuarios comenzaron a hacer zoom, capturas y comentarios, convirtiendo el clip en tendencia.

Al enterarse del ampay, Macarius llamó a Suheyn mientras ambos estaban en un live de TikTok. El diálogo fue directo y sin filtros.

"¿Estás en live? Sí, sí, yo también", se escuchó al inicio de la conversación, dejando claro que ninguno iba a ocultar lo que estaba pasando.

El streamer contó que se preocupó por cómo podía afectar esto a la exreina de belleza, pero se sorprendió al saber que ella ya había mostrado el clip en su propio live. En medio de la charla, Macarius soltó una frase que encendió aún más los comentarios.

"Ya lo acabo de mostrar yo en live. ¿O te molestas?", señaló la modelo. "No, normal, si eres mi bebé, ¿no?", dijo el streamer. Suheyn reaccionó entre risas y le pidió que repitiera lo que había dicho, generando aún más complicidad entre ambos: "¿Qué soy? ¿Qué me acabas de decir?". "Mi bebé... ¿Yo qué soy?", preguntó Macarius. "Mi bebé", contestó Suheyn.

Minutos después, decidieron hacer una transmisión juntos en TikTok para dar su versión. Ahí, Macarius intentó explicar que todo había sido una confusión por el ángulo.

"Solo fue que te jalé y yo qué te dije, di qué te dije", comentó, buscando aclarar la situación. Sin embargo, Suheyn respondió en tono de broma: "Me dijiste: 'Bésame, mi amor'". Y luego señaló: "Me dijiste: 'Su, tengo frío abrázame' y yo te dije: 'está bien, llego, yo te ayudo'... Dijo: 'Su el reflejo' y yo le dije: 'tengo frío abrázame y bésame acá'", comentó no dejando claro quién fue el que tenía frío.

"Fue el ángulo": Así explicaron el beso

Ambos insistieron en que no hubo intención de ocultar nada, sino que el reflejo jugó en su contra. Suheyn explicó que solo fue un gesto cariñoso y lanzó una curiosa frase.

"En tu cachetito, cómo dijo Christian Domínguez eso es ángulo, es el ángulo". Macarius reforzó la idea y señaló que solo se trató de un abrazo y un beso de mejilla. La modelo señaló que fue para "reforzar la amistad".

Este episodio también reavivó rumores antiguos. A fines de 2025, el tiktoker Jovia ya había comentado que Suheyn mantenía una relación con Macarius, mencionando viajes a Arequipa y gestos cariñosos fuera de cámara. Incluso, según contó, ella misma le habría dicho que estaba enamorada.

"¿Vas a sacar video o no? Avísame para estar preparada mentalmente", le dijo Suheyn Cipriani a Jovia.

En conclusión, aunque ninguno ha confirmado oficialmente una relación, la forma en la que Suheyn Cipriani y Macarius enfrentaron el ampay, con naturalidad, risas y frases cariñosas, dejó claro que entre ellos existe una cercanía especial. Para muchos seguidores, el reflejo solo hizo visible algo que ya se venía comentando desde hace tiempo, y ahora todos esperan ver qué más revelarán en sus próximos lives.