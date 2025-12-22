Jossmery Toledo desliza que Suheyn Ciapriani habría estado con un hombre casado: "¿Segura?"

y Toledo y Suheyn Ciapriani protagonizaron un tenso enfrentamiento en un live de TikTok. Las influencers se lanzaron dardos en plena transmisión, y una pregunta de Jossmery dejó helada a su colega: insinuó que Suheyn habría tenido un romance con un hombre casado.

Jossmery Toledo enfrenta a Suheyn Cipriani

La polémica se encendió en TikTok luego de que Jossmery Toledo y Suheyn Ciapriani protagonizaran un fuerte cruce en pleno live. Ambas modelos se dijeron de todo frente a cientos de seguidores, pero el momento más tenso llegó cuando Jossmery insinuó que Suheyn habría tenido una relación con un hombre casado.

Jossmery aprovechó un live en TikTok para lanzar una frase sobre Suheyn Cipriani que encendió aún más la transmisión. La expolicía insinuó que la modelo tendría un pasado oscuro.

"El problema acá es que nadie se debe hacer la fingida o la que nunca ha tenido un pasado oscuro, porque todas hemos tenido un pasado", dijo con tono desafiante.

Suheyn intentó mantener la calma, pero Toledo fue directa con la pregunta que dejó a muchos sin palabras. Por su parte, la modelo respondió firme.

"Ya, tú nunca te has metido con un hombre casado, es lo que hablas y has dicho. ¿Segura?", insistió Jossmery. "Yo no me he metido con un hombre casado (¿Segura?) Sí", dijo Suheyn.

Jossmery advirtió a Suheyn que no la rete. ¿Tendría pruebas de lo que habría deslizado? Por su parte, Suheyn señaló fastidiada que no lo está haciendo.

Toledo le dijo: "No me retes". Y Ciapriani remató: "Yo no te estoy retando. Es que ese es tu tipo de contenido".

El video del enfrentamiento se volvió viral en cuestión de horas. En redes sociales, muchos usuarios tomaron partido: algunos apoyaron a Jossmery, mientras que otros defendieron a Suheyn. Aunque ambas aseguraron después que no tienen problemas personales, el live dejó claro que la tensión entre ellas sigue latente.

Sobre Gerald Oropeza

Todo comenzó cuando Jossmery y Suheyn se conectaron para conversar con otros creadores de contenido, pero lo que parecía una charla tranquila terminó en una discusión con indirectas y revelaciones. Momentos de la fuerte frase, la expolicía mencionó el nombre de Gerald Oropeza, insinuando que Ciapriani habría tenido algo con él.

"Escúchame, yo si hablo, hablo con razón y autorización de la otra persona, porque tú hablas con Gerald, yo también, y eso es algo que yo sé y tú lo sabes. Entonces si ha pasado algo o no con él anteriormente, eso ya no es mi culpa, pero ese rato yo le he querido preguntar", soltó Jossmery Toledo.

Ante el comentario, Suheyn no dudó en responderle y aclarar su postura. Señaló, además, que no tiene ningún problema con Jossmery.

"Yo no he tenido nada con él. Entonces tú puedes preguntar lo que tú quieras, pero hay un tema acá: yo no tengo ningún problema contigo", afirmó Suheyn Ciapriani, dejando claro que no había nada entre ella y Oropeza.

En conclusión, el enfrentamiento entre Jossmery Toledo y Suheyn Ciapriani generó gran controversia en redes sociales y dividió opiniones entre los usuarios. El intercambio dejó entrever tensiones personales que no pasaron desapercibidas. El video continúa circulando en TikTok, confirmando que las polémicas entre figuras públicas siguen captando la atención del público y de los medios de espectáculos.