'Gringo Karl' se pronuncia tras pelea con vecino y él revela que fue ex de su esposa: "Fuimos pareja"

El 'Gringo Karl' rompió su silencio tras protagonizar una fuerte pelea en su vivienda. El cantante y su vecino Peter Aguilar terminaron a los golpes luego de una reunión que, según contaron ambos, se salió de control por culpa del alcohol.

'Gringo Karl' aclara pelea con la expareja de su esposa

El popular 'Gringo Karl' se pronunció después de protagonizar una violenta pelea con su vecino Peter Aguilar, que terminó en comisaría. El hecho ocurrió en su propio edificio y, según contó el artista, todo fue producto del exceso de tragos y una discusión que se salió de control.

Durante una entrevista con "Magaly TV La Firme", el extranjero explicó que no hubo celos ni infidelidad, como muchos pensaron, y que el enfrentamiento no tuvo nada que ver con su esposa, la dentista Milagros Ávila.

"Teníamos un compartir con los vecinos del edificio. Después subimos a mi casa con Peter a tomar un traguito más. Mi esposa se fue a dormir con mi hija y nosotros tuvimos una discusión que salió de control. Los motivos no puedo decir, pero descarto que fuera por infidelidad. Mi esposa estuvo durmiendo. Fue una cosa personal entre Peter y yo. Ya lo hemos resuelto. Somos caballeros", contó.

El escándalo se volvió más intenso cuando el propio Peter Aguilar confesó que fue pareja sentimental de la esposa del 'Gringo Karl' durante ocho años. Peter también aclaró que actualmente solo los une una amistad y una sociedad profesional.

"Nosotros tenemos una amistad desde hace tiempo. Yo con Susan (Milagros Ávila) hemos tenido una relación de muchos años, terminamos en 2017. Ocho años estuvimos como pareja sentimental", declaró Aguilar ante las cámaras. "Somos solo amigos y socios en la clínica dental. La considero una hermana por todo lo que hemos pasado. Susan es una maravillosa mujer", expresó.

La esposa da su versión

La esposa del 'Gringo', Milagros Ávila, también salió a hablar y defendió a su pareja de las acusaciones de violencia. Aseguró que Karl no es agresivo, pero reconoció que todos habían bebido demasiado esa noche. Aclaró un rumor que circulaba sobre supuestos "sartenazos" para detener la pelea.

"Karl no es un hombre violento. Esa noche estábamos tomando con los vecinos y yo me fui a dormir. Escuché bulla y cuando bajé ya estaban peleando. Traté de separarlos, pero no pude", relató. "¿Sartenazos? No, intervenía entre los dos. (Entonces agarraste un sartén y dijiste: '¡Ya, dejen de pelear, par de borrachos!') Sí", dijo.

Acordaron dejar el problema atrás

Luego del escándalo, tanto el 'Gringo Karl' como Peter aseguraron que ya hicieron las paces y prometieron no repetir el episodio. El ex de Flor de Huaraz no quiso decir por qué exactamente se dio el enfrentamiento.

"Había un pleito entre nosotros, pero por respeto a mi familia no diré el motivo. Aquí no hay rencores", afirmó el artista.

Por su parte, Aguilar también reconoció que ambos cometieron un error. Señaló que acordaron que en próximas reuniones reducirán el consumo del alcohol.

"Vamos a evitar los excesos. Hemos conversado y quedamos en que, si volvemos a compartir, será con moderación", señaló.

En conclusión, el 'Gringo Karl' y su vecino Peter Aguilar decidieron dejar atrás la pelea que protagonizaron y evitar más conflictos. Ambos coincidieron en que todo se descontroló por el exceso de alcohol y aclararon que no hubo celos ni infidelidad de por medio. Pese al escándalo, el cantante y su esposa aseguraron que su relación sigue firme y que el incidente quedó en el pasado.