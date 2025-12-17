Ethel Pozo dejó el país tras confesiones de Michelle Alexander sobre su vida profesional: ¿qué pasó?

La conductora Ethel Pozo vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que su cuñada, la productora Michelle Alexander, revelara públicamente que la presentadora lanzó su propia productora junto a su esposo Julián Alexander.

En medio de esta controversia, la también influencer sorprendió al anunciar que salió del país de manera inesperada, aparentemente sin la compañía de su pareja, lo que generó diversas especulaciones en el espectáculo peruano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ethel Pozo compartió imágenes de su reciente viaje a México y explicó que su decisión de alejarse temporalmente del Perú estuvo motivada por el cumplimiento de sus sueños personales y profesionales. La conductora detalló que este viaje coincidió con la celebración de su cumpleaños, lo que despertó interrogantes sobre una posible etapa de cambios en su vida.

"Feliz cumpleaños a mí. Recibo este 15 de diciembre en México. Aunque las 12 las pasé en Costa Rica (ya les contaré por qué)", escribió la hija de Gisela Valcárcel en la descripción de su publicación, sin precisar si su esposo la acompañó durante el viaje.

Ethel Pozo: su esposo Julián Alexander no la acompañó en su viaje

Sin embargo, luego Julián Alexander le dedicó un mensaje especial por su día, lo que confirmó que ambos se encontraban en distintos destinos a pesar del cumpleaños de su esposa.

En otro mensaje, la conductora expresó su entusiasmo por esta nueva etapa. "Estoy feliz de que Dios y mis sueños me hayan traído hasta aquí. Estaba escrito en mi destino, sin duda alguna, justo hoy que es mi cumple. Gracias por sus mensajes, los leo todos", agregó.

Semanas antes, Ethel Pozo también había llamado la atención en redes sociales al compartir un video junto a su segunda hija, Luana, quien de manera divertida le cantaba que tenía un "after party".

Lejos de tomárselo a la ligera, la conductora evidenció el cansancio propio de la maternidad adolescente y acompañó el clip con una frase que generó reacciones entre sus seguidores: "Mi hija adolescente y sus interminables fiestas de Halloween".

En la descripción del video, la presentadora reflexionó sobre los cambios que implica la crianza con el paso de los años y recordó que la maternidad era más sencilla cuando sus hijas eran pequeñas. "Todo era más fácil antes. De chiquitas las llevaba a pedir caramelos en grupo y les organizaba el fin de fiesta en casa", comentó.

