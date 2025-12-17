Jean Paul Santa María molesto con Romina Gachoy tras sus últimas declaraciones: la respuesta que le mandó

La modelo uruguaya Romina Gachoy generó un fuerte impacto en la farándula peruana tras aparecer llorando en una transmisión en vivo, donde confesó que atraviesa una delicada crisis matrimonial con su pareja Jean Paul Santa María.

Jean Paul Santa María molesto con Romina Gachoy

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y motivaron una respuesta pública por parte del cantante peruano, quien se pronunció en la última edición de 'Magaly TV La Firme' muy molesto.

Durante el programa conducido por Magaly Medina, se difundieron las declaraciones de Jean Paul Santa María, quien se mostró visiblemente incómodo y con cara de pocos amigos por la exposición mediática del conflicto con su esposa. Si bien evitó dar mayores detalles, el artista dejó entrever que la situación en su matrimonio no atraviesa su mejor momento.

Jean Paul Santa María aseguró que todo tiene solución

"Puede involucrarnos a dos, tres o cinco personas, pero eso no te obliga a hacer una declaración. Dicen que en esta vida todo tiene solución, menos la muerte. Vamos a ver qué pasa", expresó inicialmente el cantante, marcando distancia respecto a las declaraciones públicas de Romina Gachoy.

Asimismo, Jean Paul Santa María reflexionó sobre la complejidad de las relaciones de pareja y reconoció que mantener un matrimonio requiere esfuerzo y constancia. "Una relación es para valientes y para gente perseverante, pero no es fácil. Es un trabajo de ladrillo por ladrillo, con pros y contras, y cuando los contras empiezan a pesar más, es cuando uno debe evaluar y buscar siempre lo mejor", afirmó.

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy nuevamente atraviesan crisis

Cabe recordar que Romina Gachoy se mostró profundamente afectada al revelar que atraviesa una fuerte crisis con el padre de sus hijos. Durante su testimonio, la modelo explicó que recibió una propuesta para ingresar a un reality show, pero aseguró que esta oportunidad podría poner en riesgo su estabilidad familiar.

"Quizás otra persona diría que es genial entrar a un reality súper top, pero eso puede costarme mi matrimonio y mi familia, y no quisiera que sea así", manifestó entre lágrimas.

Finalmente, Romina Gachoy confesó sentirse emocionalmente agotada y admitió que, pese a los esfuerzos de Jean Paul Santa María por salvar la relación, ella no se encuentra bien ni consigo misma. Incluso reveló que ha decidido cancelar algunos compromisos laborales. "No me siento bien, no estoy bien con Jean Paul, no estoy bien conmigo", concluyó.

En resumen, Jean Paul Santa María no ocultó su molestia ante las cámaras del programa de Magaly de que se haya hecho público los problemas maritales con Romina Gachoy, a quien le dijo que todo siempre tiene una solución.