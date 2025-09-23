RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Andrea San Martín a Jean Paul Santa María por bromear de sus problemas legales: "Cometes un error"

Durante su visita a un programa de TV, Andrea San Martín no dudó en enfrentar a Jean Paul Santa María por bromear sobre el problema legal que tiene con su expareja.

Andrea San Martín enfrenta a Jean Paul Santa María por burlarse
Andrea San Martín enfrenta a Jean Paul Santa María por burlarse (Composición Karibeña)
23/09/2025

Hace unos días, el padre de la segunda hija de Andrea San Martín lo acusó de haber maltratado a su gato hace varios años atrás. Ante esto, la joven salió a defenderse, pero al ver la burla de Jean Paul Santa María, decidió enfrentarlo en vivo. 

Jean Paul Santa María bromea a Andrea San Martín

Durante el programa 'América Hoy', Jean Paul Santa María comparó a Andrea San Martín con Elmyra Duff, que es un personaje de la franquicia Tiny Toon Adventures conocida porque su 'cariño' a los animales era excesivo hasta el punto de casi lastimarlos.

Aunque afirmó querer disculparse, el cantante solo metió más 'sal' a la molestia al disculparse por no decir bien el nombre: "Quiero retractarme porque ese día yo dije Elvira y no es Elvira, es Elmira. Así que, mil disculpas para Bugs Bunny y para los Looney Tunes".

¡A la 'Ojiverde' no le gustó!

Ante aquel comentario del cantante, Andrea San Martín salió inmediatamente a encararlo por burlarse de un problema serio tras ser acusada de maltrato animal. Después, señaló que a él no le gustaría que alguien se burlara de los líos legales que tiene con Angie Jibaja

"Está bien que hay cosas que uno lo toma a la broma, pero hay temas que son serios. Si tú lo quieres tomar a la broma, está bien, lo puedes hacer en otro momento donde estés en chacota (...) Estoy segura de que a ti no te gustaría que los temas que son legales, que son importantes y que afectan a tu familia, los tomen de manera cómica", agregó. 

Después, Jean Paul intentó comentar que desconocía de las acciones de ella hacia su gato, pero solo hizo que la influencer se molestara mucho más con la situación respondiendo con más fuerza e incomodidad.

"Ese día recién me enteré de que el gatito había fallecido por algo que tú hiciste. Yo no sabía", dijo Santa María, pero Andrea respondió efusivamente ante las cámaras: "Estás afirmando cosas que no son. Si yo no he dado la explicación al resto de personas, no te la voy a dar a ti".

De esta forma, Andrea San Martín tuvo un fuerte altercado con Jean Paul Santa María por haber tomado de broma la situación que ella viene pasando. Aún así, la joven decidió ponerlo en su lugar comentado que no le agradó la forma en que se viene expresando tras acusada de maltrato animal. 

