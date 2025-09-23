Pamela Franco niega tener planes de un hijo con Christian Cueva: "Hay temas que resolver"

Durante un evento de Radio Karibeña, Pamela Franco apareció con un vestido un poco abultado donde muchos creyeron que estaría embarazada. Ahora, la cantante niega que esté esperando un hijo de Christian Cueva e incluso, reveló que no tiene planes de formar una familia con el pelotero.

Pamela López no está embarazada de Cueva

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco estuvo respondiendo algunas preguntas sobre su vida amorosa y musical. Luego, fue consultada sobre los rumores de embarazo tras presentarse en un evento de Radio Karibeña. Ante esto, dejó en claro que no está en la dulce espera y todo se habría tratado del vestuario.

"No estoy embarazada, me comí de repente dos panes con chicharrón de más, que también estoy en mi derecho, pero nada. Ya me puse a dieta, así que no se preocupen. El vestuario también, como es de pedrería, hace un poquito de bulto, pero tampoco es cosa del otro mundo", expresó.

Después, el reportero del programa de TV le consulta si ha evaluado formar una familia con el 'Aladino'. Recordemos que la cantante ya tiene una hija con su expareja y el pelotero tiene tres pequeños con Pamela López.

"¿No has evaluado tener un hijo con Christian?", le preguntaron, y Franco respondió: "Ahorita no es un tema de conversación para mí, ni para él. Tanto el matrimonio como los hijos es un tema que no cabe en conversación entre los dos porque hay temas que resolver".

¿Perdonaría una infidelidad?

Luego, la artista de cumbia le preguntaron si el pelotero la engaña con otra persona, aceptaría perdonarlo. La joven fue muy clara y contundente con su respuesta, pero también comenta que es un tema que no ha conversado con el futbolista. Casi siempre, Franco cuenta que conversa más temas de trabajo con su pareja.

"Yo creo que no, no es un tema de conversar. Eso me lo han preguntado en muchas ocasiones aún cuando estaban con otra persona", dijo la artista ante el medio de prensa, afirmando que siempre le preguntan sobre aquel tema en cada entrevista.

De esta forma, Pamela Franco aclara que no está en la dulce espera, pero que tampoco es un tema que ha conversado con Christian Cueva. Los planes de convertirse en madre y formar una familia con el 'Aladino', es algo que no lo han conversado y no lo tiene planeado hacerlo por el momento.