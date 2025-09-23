Pamela López confesó que Christian Cueva fue el amor de su vida: "Producto de eso son mis hijos"

La influencer Pamela López ha llamado la atención desde que terminó con Christian Cueva en medio de denuncias e infidelidades. Ahora, sorprendió al revelar que el 'Aladino' fue el amor de su vida durante los años de relación amorosa.

Acepta que Cueva fue el amor de su vida

En el programa 'Ke Rica Mañana', Pamela López estuvo presente para contar un poco más sobre su vida personal y sus nuevos proyectos. En un momento estuvo respondiendo las preguntas del público sobre la relación que tuvo con Christian Cueva. Aunque, reveló que no sabía si era amor o costumbre.

"¿Pamela López ya conoció al amor de su vida?", le pregunta Leysi, y ella responde: "En su momento, yo considero que (Cueva) sí lo fue. Yo no sé él, pero para mí en su momento lo fue y producto de eso fueron mis tres maravillosos hijos. Después pasan tantas cosas, conocen a la persona de otra manera en otra faceta. Eso fue lo que más decepcionó".

Habla con honestidad

Después de ello, Pamela López revela que la forma en que terminaron fue de la peor manera y que tuvieron la oportunidad de hacerlo mejor por sus hijos. Ahora, habla con mucha honestidad y con las heridas ya sanadas por los conflictos con el padre de sus hijos.

"Pudo haber sido más fácil, pudimos haber resuelto las cosas de otra manera. Hablar con honestidad, con sinceridad y sentarnos como dos adultos responsables como padres de familia. Manejarlo de otra manera, tú tienes derecho a ser feliz, igual yo y evitarnos tantas cosas", señaló.

¿Qué dijo Pamela López sobre Paul Michael?

Luego, la influencer habló sobre la relación que tiene con Paul Michael y afirma que es diferente a lo que tenía antes. Aunque no sabe qué pasará en el futuro, solo disfruta el presente.

"Actualmente estoy enamorada de Paul, llegó a un momento en mi vida que ninguno de los dos esperábamos, hicimos 'match'. No sé cuánto durará porque hay muchas personas que dicen miles de cosas, yo disfruto el momento. Ahora estoy súper bien, hay tranquilidad en mi vida, sumo a su vida y creo que vamos avanzando", dijo.

De esta forma, Pamela López deja en claro que si bien Christian Cueva fue el amor de su vida en algún momento, ya no lo es por todos los problemas que han enfrentado. Ahora, está enamorada nuevamente, pero no pone las manos al fuego por nadie.