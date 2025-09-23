Rafael Cardozo reafirma su sueño de casarse tras compromiso de 'Cachaza': "Creo mucho en el matrimonio "

Rafael Cardozo reapareció en el programa 'América Hoy' en medio del revuelo por la reciente pedida de mano que le hicieron a su ex, Carol Reali, conocida como 'Cachaza'. El exintegrante de 'Esto es Guerra' aprovechó la entrevista para referirse a su relación actual con Evelyn Junco y a sus planes de matrimonio.

Rafael Cardozo habla de matrimonio tras compromiso de 'Cachaza'

En sus declaraciones para el programa, Cardozo reconoció que sí piensa en el matrimonio, pero con mucha calma. El brasileño explicó que su separación de Carol Reali no fue sencilla, aunque había un compromiso aclaró que la ruptura resultó menos complicada porque no había hijos ni un vínculo legal.

"Creo mucho en el matrimonio, tanto que hago las cosas bien despacio. Yo me quiero casar una vez en la vida, una única vez. No quiero casarme y luego divorciarme", afirmó. "No fue una separación fácil con Cachaza, pero como no había matrimonio ni hijos, se vuelve un poco más fácil", agregó.

Cuando le preguntaron por un posible matrimonio religioso y la idea de tener hijos en el futuro, el ex chico reality bromeó con su actual situación sentimental pero dejó en claro que su relación con Evelyn Junco avanza a su propio ritmo.

"Sigo sin título todavía. Yo creo que hay todo un proceso. Claro, como buen católico, ya estoy con 41 años, pero eso no está en mis planes por ahora", aseguró entre risas. Po otor lado, pidió a sus amigos y seguidores que dejen de enviarle el video de la pedida de mano de Carol. "No tengo nada que ver, solo felicito a los dos. Les pido a mis amigos, y a mis enemigos también, que dejen de enviarme el video", sentenció.

Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza

El día de ayer en el programa América Hoy emitieron una nota sobre la pedida de mano que le hicieron a Carol en unas paradisíacas playas brasileñas, con un hermoso anillo. Al ver las imágenes, Rafael no soportó y fingió estar llorando.

Sin embargo, inmediatamente se repuso y dijo que quería darle un mensaje a los hombres, indicando que cuando él le pidió la mano a Carol, ya no estaban en su mejor momento, e instó a que no cometan ese error.

"Ya no estábamos bien al 100%. Ya estábamos en problemas en la relación. Entonces creo que el mejor momento para hacer una pedida de mano es cuando todo esté bien", confesó.

En conclusión, Rafael Cardozo dejó claro que no guarda rencores hacia su exnovia y que se encuentra enfocado en su presente. Mientras celebra la noticia de Carol Reali y André Bankoff, el excompetidor de 'Esto es Guerra' continúa construyendo su vínculo con Evelyn Junco sin apuros y con la convicción de que el matrimonio debe ser un paso único y bien pensado.