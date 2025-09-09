Said Palao sufrió grave accidente durante viaje con Alejandra Baigorria: "No apto para sensibles"

Said Palao y Alejandra Baigorria disfrutan de unas vacaciones en la Riviera Maya, México, justo en la celebración del cumpleaños número 37 de la empresaria. Sin embargo, el viaje estuvo marcado por un percance inesperado, cuando el chico reality sufrió un accidente mientras jugaba basket, situación que él mismo compartió con sus seguidores en redes sociales.

Said Palao sufre accidente en vacaciones

A través de su cuenta de Instagram, Said Palao publicó una historia donde mostraba un pequeño corte en la frente y explicó cómo ocurrió. El chico reality advirtió a su seguidores que las imágenes no eran para sensible.

"Para hacerles un update de lo que me pasó hoy jugando basket, no fue haciendo judo ni en Esto Es Guerra ni en ningún lugar. Pero bueno muchachos, no apto para sensibles cuando vean lo que me pasó... mi pequeño corte", contó el competidor, mostrando con naturalidad la herida.

Durante todo el incidente, Alejandra Baigorria se mostró preocupada por su pareja y lo acompañó mientras recibía atención médica. Said también compartió imágenes desde el hospital y fotos del corte, pero tranquilizó a sus seguidores con un mensaje final:

"Ya estamos bien", junto a una foto juntos.

El accidente no empañó el viaje ni la celebración del cumpleaños de Alejandra, quien estuvo acompañada por Said y dos amigos más en el Hard Rock Riviera Maya.

Said emocionado por el cumpleaños de Alejandra

El día de ayer, el competidor de Esto es Guerra compartió una serie de fotos y videos de las vacaciones que están disfrutando en el Hard Rock de Riviera Maya, en México, adonde llegaron con dos amigos más. En su mensaje de cumpleaños, dijo sentirse afortunado de poder tenerla como mujer y esposa.

Said también aprovechó para destacar el gran talento empresarial de Alejandra y dijo que lo inspira con su fuerza, entrega y manera de dar siempre lo mejor de sí en todos los proyectos que emprende.

"Hoy celebro no solo tu vida, sino también todo lo que compartimos: risas, aprendizajes, sueños cumplidos y los que aún están por venir. Siempre voy a estar a tu lado, acompañándote en la salud, en el trabajo, en tu bienestar y en cada momento especial que la vida nos regale", escribió.

Finalmente, destacó que Alejandra ha tenido una semana cumpleañera muy ajetreada, pero él se está esforzando por hacerla única e inolvidable, ya que la ama con todo su corazón.

En conclusión, a pesar del inesperado incidente durante el viaje, Said Palao y Alejandra Baigorria lograron convertir la ocasión en una celebración especial. El gesto del joven y sus mensajes en redes reflejan su compromiso y amor por la empresaria, demostrando que incluso los contratiempos pueden superarse con compañía, cariño y actitud positiva.