Alejandra Baigorria celebra su cumpleaños junto a su familia y con un radical cambio de look

Alejandra Baigorria inició la celebración de su cumpleaños número 37 desde hace unos días, y ha venido compartiendo detalles de todas las actividades que realizó en la semana en que cumple un año más de vida. La empresaria tuvo una reunión familiar, donde también estuvo su esposo, Said Palao, y además se realizó varias sesiones de fotos.

Los 37 años de Alejandra Baigorria

La ex participante de Esto es guerra inició su semana cumpleañera con una sesión de fotos muy provocativa en la que tuvo un radical cambio de look. Empezando por el cabello, lucía una peluca larga de color negro, acompañada de un atuendo que constaba de una capa afelpada y un vestido ceñido al cuerpo.

Sin embargo, este cambio de Alejandra no fue del agrado de todos, ya que muchas personas criticaron pensando que había cambiado su cabellera rubia por un cabello lacio negro. Incluso el fotógrafo tuvo que aclarar que solo se trataba de una peluca.

"¿Y este maniquí de Gamarra?", "ese look no le favorece", "nada que ver con ese estilo" , "por favor, alguien dígale a Alejandra que ese flequillo le queda mal", "se quiere parecer a Maca", "denuncia a la persona que te hizo ese cambio de look", fueron algunos de los comentarios que recibió en la publicación.

Alejandra Baigorria se burla de las críticas

La empresaria textil no tardó en responder a los comentarios, pero no lo hizo de forma común, sino con una nueva galería de fotos en la que sí lució su tradicional cabello rubio cenizo. Esta vez llevó un atrevido vestido de pedrería que dejaba ver su figura.

"Antes pelinegra, ahora rubia, y siempre brillando, ¿qué dirán esta vez?", escribió Alejandra en la publicación, donde muchos se alegraron de que haya vuelto a su color de cabello habitual.

Horas más tarde, la esposa de Said Palao también compartió un reel en el que mostraba un almuerzo con su familia y su esposo. A la celebración asistieron sus padres, Verónica Alcalá y Sergio Baigorria, además de sus hermanos y su abuelita.

Finalmente, Alejandra cerró con broche de oro publicando una sesión de fotos en la que lució una chaqueta de cuero y un look más provocativo y desafiante. "Gracias por tanto. 36 años que me han dado sabiduría, madurez, amor y mucha fuerza para seguir ayudando a los míos", concluyó.

Es así que, Alejandra Baigorria celebró su cumpleaños 37 con familia, amigos y múltiples sesiones fotográficas. Aunque su cambio de look generó críticas, ella respondió con humor y reafirmó su estilo, cerrando con mensajes de gratitud por la experiencia y la madurez alcanzada en este nuevo año.