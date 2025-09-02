RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Magaly destruye a Christian Cueva por aparecer con 3 guardaespaldas: "Huachafo, ni fotos le piden"

Magaly criticó el regreso de Cueva al Perú, señalando que exageró con la seguridad y asegurando que el futbolista atraviesa una etapa de decadencia en su carrera profesional.

Magaly chanca a cueva por andar con excesiva seguridad (Composición Karibeña)
02/09/2025

Magaly Medina cuestionó duramente la llegada de Christian Cueva a Perú, ya que en todo momento estuvo acompañado de tres guardaespaldas y un equipo de seguridad que incluía varios automóviles. La conductora de televisión dijo que Cueva es un futbolista en decadencia y que ya nadie le toma importancia.

Magaly chanca a Cueva por excesiva seguridad

La conductora inició diciendo que el futbolista se reencontró con sus hijos después de aproximadamente 10 meses, tiempo en el que se separó de Pamela López y mantuvieron una disputa pública y legal por la manutención y el régimen de visitas de los pequeños.

Sin embargo, resaltó la excesiva seguridad que llevaba. "Lo que me ha asombrado a mí es por qué Christian Cueva tiene que andar con tres gorilones siguiéndolo por todos lados. Ni siquiera Messi, cuando va a comprar al centro comercial que está frente a su departamento en Miami", dijo.

Finalmente, aseguró que Christian Cueva está llegando al final de su carrera, ya que considera que el Sport Emelec es un equipo de baja categoría que no resalta en Ecuador. Después de su reportaje, también tuvo duras palabras para el futbolista.

"Hay jugadores más importantes y que han hecho más dinero que Cueva, como Claudio Pizarro. Cuando viene a Lima no va con tres gorilones a pasear por un centro comercial, no lo vemos con tres carros de seguridad", indicó.

Asimismo, se burló del popular Aladino, haciendo alusión a que ya no tendría dinero. "Creo que si lo paramos de cabeza no cae nada de los bolsillos, ni siquiera fotos le piden ni nada", agregó.

Finalmente, aseguró que el futbolista habría salido con sus hijos a un lugar público con la intención de limpiar su imagen y dar la impresión de que es un padre presente. "Huachafo y atorrante", concluyó.

¿Pamela López hizo las paces con Cueva?

En una entrevista con el programa 'Magaly TV La Firme', la influencer Pamela López estuvo el fin de semana en un evento en Chiclayo con Paul Michael. La ex de Christian Cueva habló sobre el régimen de visitas de sus hijos con el futbolista de Emelec

"Ya que se encuentra en Perú, sale con ellos. Por más que él no haya cumplido con alimentos, él tenía libre albedrío para recoger a mis hijos, pero ya que se confirmó la conciliación, hoy recogió a mis hijos y coincide con el primer depósito, pero una cosa no tiene que ver con la otra", expresó. 

De esta manera, Magaly Medina volvió a encender la polémica al cuestionar el despliegue de seguridad de Christian Cueva, subrayando que su imagen ya no genera el mismo interés y que su carrera futbolística estaría atravesando una etapa final sin mayor trascendencia.

