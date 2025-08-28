¿Indirecta a Samahara? Delany López sobre la posibilidad de contar su verdad por dinero: "No lo haría"

Delany López volvió a generar titulares al referirse a Samahara Lobatón, luego de que la hija de Melissa Klug la mencionara en el programa 'El Valor de la Verdad' por su supuesta relación con Jefferson Farfán. Esta vez, la chalaca negó mantener amistad con Samahara y aclaró varios rumores que la involucraban en conflictos de la farándula.

Delany aclara su relación con Samahara Lobatón

Durante su participación en el programa "Ponte en la Cola", Delany López fue consultada sobre su amistad con Samahara Lobatón. La modelo sorprendió al revelar que hace tiempo no tiene comunicación con la hija de Melissa Klug.

"Ha sido mi amiga, pero no hablamos hace mucho tiempo. Hay muchas cosas que no comparto, cada quien tiene su verdad y su punto de vista. Ella ha pasado un polígrafo", afirmó Delany.

Además, Delany negó haber sido desleal como Samahara insinuó, luego de que esta mencionara que Delany habría contado a Farfán detalles de su relación con Bryan Torres. La chalaca fue enfática al desmentirlo:

"Quiero que quede claro, porque en un momento quedé como desleal. Desde que mi nombre sonó en la farándula, siempre he mantenido una postura de lealtad al no hablar cosas de las que he pasado. Ella me señaló como que yo había sido desleal al contar cosas de ella", comentó.

En otro momento del programa cuando se le preguntó si estaría dispuesta a sentarse en un programa para contar su versión a cambio de dinero. Delany respondió con contundencia: "No lo haría".

Delany niega haber entrado en depresión por Farfán

Esto se suma a que hace unos días en una reciente entrevista que la López concedió a Trome, dijo que padece ansiedad y depresión desde hace varios años y descartó que esto se haya agravado o desencadenado a raíz de una ruptura sentimental o problemas amorosos.

"Sufro de depresión y ansiedad desde los 13 años. Fue un conjunto de cosas que me pasaron, no fue por una persona en específico", declaró.

En esa misma línea, Delany dejó entrever que no siente rencor por las personas que estuvieron en su pasado y, después de lo vivido con Jefferson Farfán, decidió enfocarse en su futuro, dejando atrás los malos momentos que pasó.

"No guardo plata, menos voy a guardar rencor. Hay que soltar todo en esta vida para ser felices, no hay que quedarnos con cosas negativas", agregó.

En conclusión, con estas declaraciones, Delany López reafirma su postura de mantener distancia de la polémica y de priorizar su bienestar emocional por encima de los conflictos mediáticos.