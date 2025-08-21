Delany López desmiente a Samahara y niega que haya caído en depresión por Farfán: "Hay que soltar"

Delany López salió al frente para negar la versión que su ex amiga Samahara Lobatón dio sobre su relación con Jefferson Farfán, el último domingo en El valor de la verdad. La joven negó tajantemente haber caído en depresión al punto de ser hospitalizada por la ruptura con el exfutbolista.

Delany niega haber entrado en depresión por Farfán

En una reciente entrevista que la joven chalaca concedió a Trome, dijo que padece ansiedad y depresión desde hace varios años y descartó que esto se haya agravado o desencadenado a raíz de una ruptura sentimental o problemas amorosos.

"Sufro de depresión y ansiedad desde los 13 años. Fue un conjunto de cosas que me pasaron, no fue por una persona en específico", declaró.

En esa misma línea, Delany dejó entrever que no siente rencor por las personas que estuvieron en su pasado y, después de lo vivido con Jefferson Farfán, decidió enfocarse en su futuro, dejando atrás los malos momentos que pasó.

"No guardo plata, menos voy a guardar rencor. Hay que soltar todo en esta vida para ser felices, no hay que quedarnos con cosas negativas", agregó.

Finalmente, dejó claro que no será la próxima invitada en El valor de la verdad, ya que prefiere dejar en el pasado todo lo relacionado con su romance con Jefferson Farfán, por su bienestar y paz mental.

Samahara afirma que Delany le ocultó su relación

En 'EVDLV', Samahara fue consultada sobre si había mantenido comunicación con Delany López cuando comenzaron a surgir los rumores sobre su relación con Jefferson Farfán. La influencer explicó que esta conversación ocurrió el año pasado, debido al vínculo que compartieron en el pasado. La madre de Delany había convivido con su padre, Abel Lobatón, y la había acogido cuando ella se fue de casa.

"Esto ha sido hace poco, el año pasado. Este es el proceso de las tres (Delany, Darinka y Xiomy) juntas. La mamá de Delany estuvo saliendo bastante tiempo con mi papá y cuando me voy de la casa, me voy a vivir a la casa de la mamá de Delany (...) Cuando yo no fue por su boca, sino por mucha gente. Yo hablaba todos los días con ella y nunca me contó. Me lo ocultó al comienzo y me lo negó", contó Samahara.

Es así que, Delany López busca poner fin a los rumores en torno a su salud mental y su romance con Jefferson Farfán, resaltando que sus problemas emocionales son independientes y que hoy está enfocada en su bienestar personal.