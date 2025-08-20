Laura Bozzo celebró sus 74 años con anuncio de un documental sobre su vida: "Mi mejor regalo"

Laura Bozzo, una de las figuras más controvertidas de la televisión latinoamericana, decidió dar un paso más en su carrera y abrir las puertas de su vida privada como nunca antes. Conocida por su icónica frase "¡Que pase el desgraciado!", la conductora sorprendió a sus seguidores al anunciar el estreno de su documental autobiográfico, justo cuando celebraba sus 74 años de vida.

Laura Bozzo anuncia documental sobre su vida

El proyecto titulado Laura Bozzo, el documental está dirigido por Luis Ara y reúne entrevistas, material inédito y el testimonio directo de la conductora peruana. A través de sus redes sociales, Bozzo expresó la emoción que le genera este trabajo y aseguró que representa un verdadero regalo de cumpleaños.

"Mi mejor regalo de cumpleaños: mi documental. Tantos años escuchando las dolorosas historias de tanta gente que abrió su corazón conmigo, que ya me tocaba contar lo que pasé y que nadie sabe. Lo importante es que mi vida demuestra que se puede volver a empezar, que nada ni la edad nos detiene. Por más tragedias vividas, estas te hacen más fuerte. Lo que no mata, engorda. Con la ayuda de Dios y de tu mente se logra superarlo. Lo peor: soy una loca auténtica y moriré siendo así", escribió en un mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Durante su onomástico, Bozzo también agradeció los saludos que recibió de sus seguidores y dejó en claro lo feliz que se siente por este nuevo proyecto.

"Mil gracias a todos por los saludos de cumpleaños. La verdad, yo me siento feliz, siento que es un año más y estoy muy agradecida a Dios por lo bueno, lo malo y lo feo. Espero que vean mi documental en ViX. Los amo y ¡que pasen los desgraciados!", expresó con su característico estilo.

Polémicas y escándalos también estarán presentes

El documental no esquiva los episodios más oscuros de la vida de Bozzo. Entre ellos, el escándalo que la vinculó en 2002 con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, condenado por múltiples delitos durante el régimen de Alberto Fujimori.

La conductora fue detenida en el aeropuerto de Lima y pasó tres años bajo arresto domiciliario, tiempo en el que continuó grabando su programa desde el espacio declarado como su residencia legal.

Ya en México, años más tarde, enfrentó un nuevo proceso judicial. En 2021, la Fiscalía General de la República emitió una orden de prisión preventiva en su contra por la supuesta venta irregular de un inmueble embargado. Incluso fue buscada por Interpol, aunque logró librarse de la cárcel.

Bozzo aseguró que estos episodios también forman parte de su historia y no piensa ocultarlos. "Mientras más profunda la entierres, mucho mejor florece", señaló en el adelanto de la producción, que se estrenará el 28 de agosto en ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision.

Con este documental, Laura Bozzo busca mostrar no solo sus logros y caídas profesionales, sino también el lado más humano de una mujer que, pese a las críticas y controversias, ha sabido mantenerse vigente en la televisión hispana. Para muchos de sus seguidores, este estreno representa la oportunidad de conocer a la conductora detrás del personaje.