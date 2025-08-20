¿Practicando para el futuro? Flavia Laos se luce con bebé en redes: "¿Con quién me ven siendo mamá?"

La siempre querida Flavia Laos volvió a robarse las miradas en redes sociales, pero esta vez no por un viaje o un look de impacto, sino por mostrar su lado más maternal. La actriz e influencer compartió un video en TikTok cargando al bebé de su amiga Camila, a quien cariñosamente llamó "Adrianito".

Flavia Laos enternece en redes al cuidar bebé

Flavia Laos volvió a encender las redes, pero esta vez no con un viaje glamuroso ni un look de impacto, sino cuidando al bebé de su amiga Camila. La actriz y cantante compartió un divertido video en TikTok donde se le ve jugando a ser mamá por unas horas.

En la grabación escribió: "Se viene el mamá por unas horas", mientras sonaba un audio viral que remata con la frase: "Ya me cansé", justo antes de devolver al pequeño a su mamá. En la descripción del clip, Flavia dejó claro que disfruta de los bebés, pero con tiempo limitado: "Me gustan prestaditos", comentó entre risas.

Durante la visita, no solo cargó al niño estilo "Rey León", sino que también se animó a cambiarle el pañal. Aunque no fue nada sencillo para Flavia, logró hacerlo.

"Ah, mira, es como envolver un regalo", dijo divertida mientras intentaba hacer la tarea. La mamá del bebé la calificó con humor: "Del 1 al 10 yo te doy 8", aunque después la influencer le dio el biberón con leche al bebé y su amiga agregó: "Te doy un 9, porque casi le quemas la boca a mi hijo con el agua caliente".

Una tía con práctica. Su amiga Camila, entre bromas, la animó a practicar. Ella resaltó que Flavia ya tenía casi 30 años y era hora de que aprenda.

"He venido a que aprendas a ser tía", le dijo. Flavia respondió sorprendida: "¿Yo?". Camila le contestó: "Sí, tú, ya estás lista. Ya vas cumplir 30 años también ya".

La prueba más difícil fue lograr que el bebé sacara su clásico "chanchito". La influencer lo acomodó en su hombro y dio unas palmaditas hasta que lo consiguió. La mamá celebró el logro. Eso sí, cuando le propusieron quedarse toda una noche con el pequeño, Flavia puso cara de susto.

"No quieres mañana, no sé, ¿tienes algo que hacer en la noche? Quedarte con tu sobrino toda una noche", preguntó su amiga. La influencer respondió: "Sí, sí podría", aunque su gesto decía todo lo contrario.

¿El reloj biológico ya le habla?

Flavia no solo se mostró cariñosa, también divertida. Mientras limpiaba al bebé en su cambio de pañal, bromeó diciendo que en el futuro le recordaría ese momento y hasta le enseñaría videos de lo que pasó. En otro video, donde aparecía cargando a Adriano, el bebé de su amiga Camila, lanzó una pregunta a sus seguidores en TikTok.

"Muy lindo conocer a Adrianito. ¿Con quién les gustaría verme haciendo papás por un día? Etiqueta abajo", escribió Flavia Laos.

En conclusión, Flavia Laos demostró sus dotes maternales en redes sociales. Aunque aún no piensa muy seriamente la maternidad, sus fans quedaron encantados con esta faceta inesperada. Entre pañales, biberones y risas, demostró que ternura no le falta, aunque la paciencia podría mejorar.