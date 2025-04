Ignacio Baladán comete errores al cambiar pañal de bebé EN VIVO: "Segura, ponlo a practicar"

A solo días de convertirse en papá, el ex chico reality Ignacio Baladán se animó a participar en "La Escuelita del Papá Primerizo" en el programa "América Hoy". Aunque llegó con mucha emoción y confianza, terminó cometiendo varios errores al cambiarle el pañal a un muñeco, generando bromas, risas y hasta preocupación en el set.

Ignacio Baladán comete errores al cambiar pañal de bebé

Ignacio Baladán confesó estar emocionado por la llegada de su primer hijo con Natalia Segura, que nacerá en unos diez días. Durante su visita al programa "América Hoy", Ethel Pozo le preguntó si estaba listo para ser papá, a lo que él respondió muy seguro

"Yo creo que sí, me tengo fe. Me tengo confianza. Estoy nervioso", confesó. También contó que ya no duerme bien porque su pareja, que ya está con una gran pancita, ronca más y va al baño seguido. "Me estoy acostumbrando", dijo entre risas.

Al momento de la práctica, Ignacio tenía que cambiarle el pañal a un muñeco como parte del reto. Aunque trató de seguir las instrucciones, se notaba nervioso.

"Eso, no lo puedo creer. ¿Arranco yo?, pero ayúdenme. Me siento nervioso. (Agárralo pues) Es que tengo miedo. (No, está bien) ¿Lo agarré mal, no? (está bien)", mencionó. Luego, él mismo dijo: "No es tan difícil"... aunque después se dio cuenta que sí.

Primer error. Al limpiarlo, usó el mismo algodón dos veces, algo que no se debe hacer. Janet Barboza no se quedó callada y le soltó tremendo comentario.

"Le acabas de dejar a tu bebé con una infección de aquellas. ¿Cómo va a agarrar el algodón que ya está sucio y volver a pasar a la criatura?", criticó Janet. Ignacio solo atinó a decir: "Tienes razón".

Segundo error. Después, al momento de colocar el pañal, Ignacio preguntó si se debía usar talco, y aunque la doctora explicó que ya no se recomienda porque puede generar bacterias y problemas respiratorios, Edson Dávila lo animó a usarlo igual para ver cómo lo hacía. Ignacio terminó echando demasiado.

"Ay no, lo está apanando", comentó Edson. La doctora Roxana Díaz Subausate aclaró: "Talco ya no se usa más, no se recomienda. La crema la aplicamos de forma generosa". Ignacio atinó a decir: "Talco no va".

Janet preocupada por el bebé y mensaje para Natalia Segura

Janet Barboza terminó seria y preocupada tras los errores de Ignacio Baladán al cambiar al bebé. Por ello, entre humor y no, le mandó un mensaje a Natalia Segura.

"Yo estoy preocupada por ese bebé. Yo, Segura, desde aquí te pido que al hombre lo pongas a practicar", dijo mirando a la cámara.

Antes de cerrar el bloque, la doctora, Roxana Díaz Subausate, quien es pediatra, dio consejos importantes a Ignacio y a los televidentes:

Tener todo listo antes de cambiar el pañal y no dejar al bebé solo. Para bañarlo, usar agua tibia entre 36 y 37 grados, en un ambiente cerrado. Que el bebé duerma boca arriba y sin objetos sueltos en la cuna. Y lo más importante: "Papá no ayuda, sino se hace cargo también de su rol".

Ignacio se mostró con muchas ganas, pero necesita más práctica. Aunque fue una secuencia divertida, quedó claro que Ignacio aún necesita aprender. Lo bueno es que está con toda la intención de involucrarse y dar lo mejor como papá.