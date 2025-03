¡Sin rodeos! Ignacio Baladán confiesa la costosa condición que le impuso Natalia Segura en su relación

Natalia Segura y el ex chico reality Ignacio Baladán están a la espera de su primer bebé, pero eso no les impide seguir generando contenido en su podcast "Amor y Desmadre". En su última emisión, la influencer colombiana sorprendió al contar la particular exigencia que le hizo a Ignacio desde el inicio de su relación: recibir una cartera de marca en cada cumpleaños.

Natalia Segura exige costosos regalos a Ignacio Baladán

En plena conversación, Ignacio Baladán reveló que su esposa Natalia Segura le dejó muy claro desde el comienzo que esperaba regalos de lujo en fechas especiales. Ante esto, Natalia explicó sus razones con total sinceridad.

"Yo dije ya comí mucha m** en la vida con mucho tacaño y yo dije no voy a volver a permitir eso en la vida. Por eso, desde que lo conocí, nosotros hablábamos de todo... fechas especiales y yo dije: yo doy siempre lo mejor de mí de acuerdo a mi circunstancia y situación. Si yo veo algo que va a ser diciembre o el cumpleaños de mi marino y veo algo que cuesta, me nace dárselo, pero yo no se lo voy a dar si me va a resultar con un anillo de papel", expresó Segura.

Ignacio, entre risas, confirmó lo que dijo su esposa, destacando que desde el inicio Natalia fue clara sobre sus expectativas en fechas especiales.

"Entonces lo primero que me dijo es 'está bien con todo, pero mi cumpleaños tiene que venir con una cartera'", contó Ignacio. Sin embargo, Natalia lo corrigió inmediatamente: "No fue así, yo te dije 'me gustan las carteras de marca', claro mami", dejando en claro que los detalles importan.

Los fuertes dolores de Natalia en su embarazo

Más allá de la polémica por los regalos, Natalia también se refirió a los dolores que enfrenta en su embarazo debido a un problema en la columna.

"Cada vez estamos más cerca de la meta... yo me imagino el día que vaya a parir. ¿Cómo me voy a hacer mi skincare, mi maquillaje? Porque yo primero antes muerta que sencilla... ya no doy para más, yo no sé si ven por la pantalla lo cansada que estoy", confesó.

Aunque mantiene una actitud positiva, la influencer colombiana reconoció que las molestias son intensas, señalando que el dolor en su columna ha sido un desafío constante durante su embarazo.

"Yo creo que Dios ya me hizo inmortal, se los juro. Me ven muerta de la risa, pero estoy podrida del dolor porque si su pregunta es '¿te duele sostener tu panza?' Por supuesto, hago mi vida normal también", añadió.

No es la primera vez que la pareja deja a todos en shock con sus confesiones en su podcast. Recientemente, Natalia también habló sobre cómo ha cambiado su vida íntima durante el embarazo y la ansiedad que siente al pensar en la llegada de su bebé.

A pesar de todo, ambos siguen demostrando que tienen una relación sin filtros, donde las reglas están claras desde el principio. Y entre esas reglas, Natalia ya dejó claro que las carteras de marca no pueden faltar en su vida.