Onelia Molina responde a rumores sobre posible embarazo con Mario: "Sí quiero ser mamá"

Onelia Molina respondió fuerte y claro respecto a los rumores de que estaría embarazada de Mario Irivarren, a pocos días de haberse reconciliado tras un viaje a Chile. La modelo contó el motivo por el que tuvo náuseas y malestares estomacales hace unos días, y dejó en claro que le gustaría convertirse en madre próximamente.

¿Onelia está embarazada de Mario?

Esto es guerra ha implementado una nueva dinámica llamada La Terapia, donde los participantes responden a preguntas muy íntimas sobre su vida personal. En medio de ello, Onelia fue consultada directamente sobre un posible embarazo.

"Onelia, ¿tus náuseas fueron porque pronto llegará con Marito o una Onelita?", preguntó el presentador Renzo Schuller. La respuesta de Onelia no se hizo esperar y descartó tajantemente estar en la dulce espera: "La verdad es que no, aún no tengo ningún bebito en mi vientre".

Enseguida, explicó el verdadero motivo por el que tuvo malestar estomacal un día anterior: "Simplemente fue una mala noche, comí demasiado y la competencia, que es superfuerte, me dio náuseas y mareos", agregó.

Sin embargo, Onelia dejó en claro que próximamente quisiera convertirse en madre. Las confesiones de la modelo dejaron sorprendido a Mario, que estaba escuchando todo muy atentamente y con rostro de intriga.

"Sí, yo creo que sí, quiero ser mamá en algún momento. Vengo de una familia que es súper linda, súper unida, y sí me gustaría ser mamá en algún momento ", concluyó.

La reconciliación de Mario y Onelia

Tras el beso en vivo que se dieron en "Esto es Guerra", Onelia Molina rompió su silencio y contó cómo se siente en esta nueva etapa con Mario en "América Hoy". Aunque estuvieron separados por tres meses, la reconciliación ya es oficial y ambos aseguran estar bien.

"Estoy tranquila, creo que ya hablamos y dijimos lo que tuvimos que aclarar y decir. Creo que ya está", comentó. Y al ser consultada si aún ama a Mario, no dudó ni un segundo: "Sí, yo amo a Mario", respondió entre risas nerviosas pero con mucha seguridad.

Pero lo que más llamó la atención fueron los comentarios de Mario en su pódcast Good Time, donde afirmó que sí se casaría con Onelia. Al respecto, la modelo también habló claro y dejó entrever que le emociona la idea de una boda.

Con sus declaraciones, Onelia Molina puso fin a las especulaciones y dejó claro que, aunque no está embarazada, sueña con formar una familia junto a Mario Irivarren en un futuro cercano, disfrutando ahora de su reciente reconciliación.