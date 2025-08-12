Melissa Paredes celebró su cumpleaños 35 en exclusivo hotel con su familia: "Ando bien engreída"

Melissa Paredes llegó a sus 35 años y lo hizo rodeada de amor, detalles y muchas sorpresas. La actriz y conductora recibió su nuevo año de vida en un exclusivo hotel de Lima, donde se le vio acompañada de su esposo, Anthony Aranda y su hija.

Melissa Paredes festejó su cumpleaños en un lujoso hotel

Melissa Paredes celebró por todo lo alto su cumpleaños número 35 y lo hizo en un lugar soñado. La actriz y conductora pasó su día especial en un exclusivo hotel de Lima, rodeada del amor de su familia, amigos cercanos y, por supuesto, su esposo, Anthony Aranda.

Desde muy temprano, Melissa empezó a compartir imágenes y videos de la celebración en sus redes sociales. Entre risas, abrazos y brindis, dejó ver que estaba disfrutando de cada momento.

"¡Feliz cumpleaños a mí! Gracias por sus lindos deseos, y sí bbs, la estoy pasando súper lindo al lado de mi hermosa familia y ando bien engreída", expresó emocionada en un clip que subió a su cuenta de Instagram.

El popular "Activador" no escatimó en detalles para sorprender a su esposa. Anthony Aranda se encargó de que Melissa tuviera un día inolvidable y le dedicó unas tiernas palabras en redes.

"Te amamos bb y la seguirás pasando lindo, de eso me encargo yo que nunca se acabe esa sonrisa hermosa. Feliz cumpleaños, esposa bella", escribió el bailarín junto a fotos y videos del festejo.

Anthony Aranda le dedica mensaje a Melissa Paredes por su cumpleaños. (Captura de pantalla)

La pareja, que siempre se muestra unida, compartió momentos llenos de cariño, lo que encantó a sus seguidores, quienes inundaron la publicación con felicitaciones y mensajes de apoyo.

Un cumpleaños lleno de detalles

Melissa no solo disfrutó de un lujoso hospedaje, sino también de una desayuno especial para la ocasión. Luego, salió a festejar su cumpleaños al lado de sus amigos, donde se vio un globo decorado para la ocasión y una torta de chocolate. La actriz agradeció cada gesto recibido. En sus historias, se la vio bailando y compartiendo con sus seres queridos.

11.08.25 | Así celebró su cumpleaños Melissa Paredes. Fuente: Instagram de Melissa Paredes pic.twitter.com/cuqBs5DiSJ — @ghelanma (@ghelanma) August 12, 2025

Horas después, tuvo una reunión con sus familiares, antes de esta, la maquillaron y peinaron. Y resaltó que su madre cocinó la comida del festejo. En la mesa se vio un ramo de rosa blancas, champagne y una elegante torta de dos pisos.

Con 35 años recién cumplidos, Melissa aseguró que empieza esta etapa con mucha energía y amor. Comentó que anda bien engreída, dejando claro que se sintió mimada en su día. Anthony, siempre pendiente de ella, reafirmó que seguirá cuidándola y sacándole sonrisas.

La noche terminó con una cena en el mismo hotel, rodeada de un ambiente íntimo y especial. Melissa compartió una última historia agradeciendo nuevamente a todos por los saludos y a su familia por acompañarla.

Sin duda, este cumpleaños quedará en su memoria no solo por el lujo del lugar, sino por el cariño y la compañía que recibió. Melissa Paredes inicia un nuevo año de vida más feliz que nunca al lado de su querido familia.