¡Atenta, Ana Paula! Paolo Guerrero sorprende al repostear foto de hermosa modelo en Instagram

Paolo Guerrero ha estado en boca de todos en los últimos días por sus atuendos en el cumpleaños de su novia, Ana Paula Consorte. Sin embargo, esta vez llamó la atención en redes sociales por compartir imágenes de una bella modelo que no es la madre de sus hijos. ¿De quién se trata y por qué lo hizo?

Paolo Guerrero comparte fotos de modelo, ¿y Ana Paula?

Instagram ha implementado una función para compartir reels, tal como lo hizo TikTok hace mucho tiempo en su plataforma. Varias personas ya han compartido reels, que son visibles para sus seguidores y para cualquier persona que tenga acceso al perfil.

Paolo Guerrero no había hecho uso de esta función hasta hace unas horas, cuando por primera vez decidió compartir un reel utilizando su cuenta oficial, donde tiene más de cuatro millones de seguidores y fanáticos. Pero lo que más llamó la atención fue la publicación que compartió.

El futbolista compartió una serie de fotos de la modelo Angelina Lilienne, quien reside en Berlín, según la información que aparece en su perfil. Angelina es una modelo que tiene más de 800,000 seguidores en Instagram y su contenido está dedicado al lifestyle y la moda.

Paolo Guerrero y Angelia Lilienne

Paolo borra sus compartidos

Los seguidores de Paolo se dieron cuenta del repost y rápidamente llenaron de likes y comentarios la foto de Angelina, llegando a los 50,000 "me gusta" en pocos minutos, además de muchos comentarios de personas sorprendidas por la interacción entre el futbolista y la modelo.

Varias horas después, Paolo Guerrero se habría dado cuenta de la publicación que hizo y eliminó el compartido en su perfil, ya que ya no aparece. Sin embargo, varios portales de noticias ya tenían capturas y estas se han hecho virales en redes sociales.

"Paolo Guerrero ya te puso en la mira", "Que hace reposteando este Paolooooo guerrero", "Que dirá ahora Ana Paula Consorte", "Que alguien le diga a Paolo que se le resbaló el dedo", "Se viene una nueva pelea", "Llamen a doña Peta", escribieron los internautas.

De esta manera, Paolo Guerrero generó gran expectativa al compartir fotos de una modelo desconocida, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores y medios. Aunque luego eliminó la publicación, el impacto ya estaba hecho. Este hecho nos recuerda cómo, en la era digital, cualquier acción en redes sociales puede ser observada y comentada, afectando la imagen pública.