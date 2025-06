Doña Peta descarta distanciamiento con Ana Paula Consorte: "Nunca ha habido eso"

El reciente partido de la selección peruana ante Ecuador en el Estadio Nacional reunió a dos figuras cercanas a Paolo Guerrero: su madre, Doña Peta, y su pareja, Ana Paula Consorte. Aunque ambas asistieron para apoyarlo, sorprendió que ingresaran por separado al estadio y se ubicaran en zonas distintas. Esto ocurrió días después de haber compartido una celebración familiar por el cumpleaños de la madre del futbolista, donde se mostraron sonrientes y en armonía.

Previo al partido, el programa 'Amor y Fuego' abordó a Doña Peta a las afueras del estadio. Cuando fue consultada por su aparente cercanía con Ana Paula durante su celebración de cumpleaños, la madre del futbolista negó cualquier tipo de conflicto.

"Era mi cumpleaños, ¿no? Siempre lo he dicho, que nunca ha habido eso (un distanciamiento), no sé por qué decían eso", dijo tajantemente.

No obstante, la situación cambió cuando se le preguntó si desearía tener un nuevo nieto por parte de Paolo y la modelo brasileña. En ese momento, Doña Peta prefirió no responder de manera directa.

"No sé, no sé. De la vida íntima de ellos no hablo. Es su problema de ellos ya", comentó, dejando claro que no desea involucrarse públicamente en asuntos personales de la pareja de su hijo.