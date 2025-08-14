Mario Irivarren reveló que aún no quiere formar una familia con Onelia Molina ¿Se desilusionó?

Hace más de una semana, se reveló que Mario Irivarren y Onelia Molina han retomado su relación amorosa después de separarse por casi cuatro meses. Ahora, la pareja viene respondiendo algunas preguntas del público y la 'calavera coqueta' sorprendió al contar que aún no quiere tener una familia con su novia.

Mario Irivarren aún no quiere hijos con Onelia

En el programa de 'Esto es Guerra', Mario Irivarren fue interrogado con una pregunta del público donde la conductora lee y le consultan si tiene pensado tener una familia con Onelia Molina. Ante esto, el chico reality dejó sorprendido con su respuesta porque no fue muy recibido al parecer por su pareja.

"Llegado el momento, si ambos estamos de acuerdo. Yo a diferencia de muchos, quiero ser papá viejo, siempre lo he dicho, quiero ser papá a los 40 para así obligarme a tener un buen estado de salud y poder estar disponible para mis hijos, jugar, ir al parque. Es por eso que durante toda mi vida hasta ahora, cuando me han preguntado si quiero tener hijos, yo he dicho por el momento, no", expresó en vivo.

Después, los conductores de televisión trataron de salvarlo mencionando que por el momento no lo desea, pero si lo quiere en un futuro. Ante esto, el chico reality menciona que así sería, pero si su pareja sale embarazada se haría cargo totalmente.

"No descartas la idea de ser papá, solo que no es el momento", le preguntan, y Mario responde: "Siempre he hablado que en el presente, no, pero en un futuro, sí. (Por ahí, o casualidad te harías cargo) ha claro, obvio".

¿Cómo reaccionó Onelia Molina?

Onelia Molina se encontraba sentada al lado del chico reality y fue enfocada por las cámaras de 'Esto es Guerra' mientras daba su respuesta. Es así como la joven odontóloga trató de disimular con una sonrisa todo el momento tras las declaraciones de su pareja, pero habría sido perceptivo su incomodidad ante su respuesta ya que la chica reality expresó que si desea casarse y tener hijos, pero con la respuesta de Irivarren dejaría muy lejos aquella posibilidad.

Mario Irivarren dejó en claro que actualmente no desea convertirse en padre de familia ni tener hijo con Onelia Molina. Además, menciona que si lo planea hacer en el futuro, pero aún faltarían muchos años para querer ser papá. Esto no habría dejado muy contenta a la joven odontóloga.