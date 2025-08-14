Emilio Jaime suspendido indefinidamente de 'EEG': "Su comportamiento no va acorde al programa"

El joven Emilio Jaime se hizo conocido en la televisión por haber formado parte del programa 'Esto es Guerra' hace unos años, ahora regresó nuevamente al reality con mucha emoción. Lamentablemente, el artista tuvo que ser suspendido de manera indefinida por comportamientos inadecuados.
Emilio suspendido de 'Esto es Guerra'
Durante el pasado programa de 'Esto es Guerra', el programa empezó sin la presencia del participante Emilio Jaime. Esto a causa de que el chico reality habría realizado un hecho bochornoso el último fin de semana después de una salida nocturna.
Como se recuerda, el cantante habría ingresado solo un día antes de ser suspendido y apenas pudo participar en algunos juegos. La conductora Katia Palma se encontraba en un juego cuando mencionó la sanción que recibió el combatiente por sus acciones captadas por las cámaras de 'Magaly TV La Firme'.
"Sabemos que, el día de hoy Emil no está, porque ayer salieron unas imágenes de él con un comportamiento que no va acorde con el programa, así que, todo bien Emil, pero hemos decidido que no estés el día de hoy, no sé cómo serán los próximos días", expresó Katia.
Hace solo un día antes de ser suspendido, el chico reality fue anunciado como apoyo para el equipo de los Combatientes ante la baja de dos compañeros. Aunque el joven afirmó que estaría por una semana, esto no se dará luego de ser suspendido de manera indefinida y por el momento, el cantante decidió irse de viaje a Arequipa tras ser retirado del programa de TV.
Imágenes comprometedoras de Emilio
En el programa de Magaly Medina, los reporteros captaron al joven Emilio Jaime saliendo de una discoteca, pero un hecho bochornoso fue revelado luego en aparente estado de ebriedad. Se pudo ver al chico reality miccionando en la calle sin importarle de ser captado. Ante esto, la 'urraca' no dudó en arremeter en su contra.
"Qué deprimente espectáculo que nos dio Emilio Jaime. Espectáculo que no solo una vez le vimos a (Christian) Cueva en esas borracheras infernales que ya no podía ni controlar", expresó la conductora.
Este hecho inaceptable emitido por el programa de Magaly Medina, no pasó por alto la producción de 'Esto es Guerra'. Es así como decidieron que el participante Emilio Jaime fuera retirado del programa de TV de manera indefinida por incumplir el comportamiento adecuado para pertenecer al programa, esto tras haber asistido solo un día.