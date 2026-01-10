¡Luto en la música popular! Fallece reconocido cantante Yeison Jiménez en trágico accidente aéreo

La música popular colombiana está de duelo. El reconocido cantante Yeison Jiménez murió este sábado 10 de enero de 2026 tras un accidente aéreo ocurrido en una zona rural entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, Colombia. El artista viajaba en una avioneta privada junto a cinco personas más y, lamentablemente, no hubo sobrevivientes.

Muere cantante Yeison Jiménez en accidente aéreo

La tragedia ocurrió cuando la aeronave en la que se trasladaba Yeison Jiménez, cantante original y compositor del tema "Aventurero", perdió altura poco después de despegar y terminó impactando en una zona rural. El avión se incendió tras el choque, lo que impidió cualquier posibilidad de rescate. La noticia fue confirmada por autoridades y generó conmoción entre sus seguidores y en el mundo artístico.

Yeison Jiménez, de 34 años, se dirigía a Medellín para cumplir con una presentación artística. El cantante había ofrecido un concierto la noche del 9 de enero en Málaga, Santander, y tenía una agenda llena de shows en distintas ciudades. Su repentina partida dejó en shock a miles de fanáticos que lo seguían desde sus inicios.

Organismos de socorro, la Policía Nacional y personal de la Aeronáutica Civil llegaron hasta la zona del accidente para realizar las labores correspondientes. Desde un primer momento se confirmó que los seis ocupantes de la avioneta perdieron la vida en el lugar.

El coronel Álvaro Bello, de la Aeronáutica Civil de Colombia, confirmó la presencia del artista en la aeronave y dio detalles del vuelo. Además, la entidad emitió un comunicado oficial explicando lo ocurrido. Las autoridades también informaron que se activó la señal de emergencia, lo que permitió ubicar rápidamente el lugar del siniestro.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín". "El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", indicaron en el pronunciamiento.

Identidad de las víctimas y duelo oficial

Horas después del accidente, se confirmó la identidad de las personas fallecidas. Entre ellas se encuentra Yeison Jiménez, el piloto Hernando Torres y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, quienes formaban parte de su equipo y la tripulación.

Ante la magnitud de la tragedia, la Gobernación de Boyacá decretó duelo departamental y pidió respeto para las familias afectadas. También se señaló que las causas del accidente siguen siendo investigadas y que los resultados se darán a conocer cuando concluyan las pericias técnicas.

Desde la Aeronáutica Civil expresaron su pesar por lo ocurrido. Además, enviaron un mensaje a los familiares y seguidores del cantante.

"La Aeronáutica Civil expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como a los seguidores del artista", se lee.

Yeison Jiménez era uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana y una figura muy querida por el público. Su carisma, sus canciones y su cercanía con la gente marcaron a toda una generación.

Su carrera despegó con fuerza gracias a canciones como "Ya No Mi Amor" y "Por Qué la Envidia", que rápidamente se volvieron infaltables en parrandas y cantinas. Sin embargo, temas como "Aventurero", "Vete" y "Mi venganza" terminaron por consolidarlo. Hoy, Colombia despide a un artista que dejó huella en la música y cuyo legado seguirá vivo en cada una de sus canciones.

En conclusión, Yeison Jiménez perdió la vida en un trágico accidente aéreo. El hecho ha generado un profundo impacto en la música popular colombiana y en sus seguidores. Por lo pronto, las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.