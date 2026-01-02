RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Conmovedor!

Orquesta Candela recordó a Víctor Yaipén en Año Nuevo: Su ausencia dolió, pero su legado nos sostuvo

En un cierre de año cargado de sentimientos, Orquesta Candela compartió un balance de lo que fue su primer año sin su padre, el patriarca de la cumbia, Víctor Yaipén.

El mensaje de Orquesta Candela por Año Nuevo.
02/01/2026

Al ritmo de sus mejores éxitos, Orquesta Candela recibió el Año Nuevo con un concierto multitudinario en Lima. La agrupación cerró el 2025 con un emotivo mensaje dedicado a su fundador, Víctor Yaipén; también celebró la llegada de nuevos integrantes y exitosas colaboraciones, prometiendo una nueva era musical que honra sus raíces mientras conquista a las nuevas generaciones.

El legado de Víctor Yaipén

Orquesta Candela, una de las agrupaciones de cumbia más queridas del Perú, despidió un año de retos con un mensaje de esperanza. A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, la agrupación compartió con sus seguidores una reflexión sobre lo que significó el 2025 marcado por la pérdida, pero también por su compromiso inquebrantable con el público.

El año que pasó no fue uno cualquiera, estuvo marcado por un suceso que sacudió los cimientos de la cumbia, la partida de Víctor Yaipén, fundador de Orquesta Candela. Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar en el escenario, pero su espíritu se convirtió en el motor que impulsó a la agrupación a no rendirse.

"Este año nos puso a prueba desde el primer momento. La partida de nuestro padre Víctor Yaipén, guía y corazón de Orquesta Candela, marcó profundamente nuestro camino. Su ausencia dolió, pero su legado nos sostuvo", expresaron Víctor, Billy y Donald.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Orquesta Candela Oficial (@orqcandelaoficial)

Para Orquesta Candela, el 2025 fue un proceso de duelo transformado en arte, donde el "corazón apretado" no fue un impedimento, sino la razón principal para seguir adelante con más fuerza. A pesar del dolor, la agrupación demostró una resiliencia admirable.

2026: El año de los nuevos sueños

Ningún proceso de reconstrucción se hace en solitario, por ello Orquesta Candela agradeció a su comunidad de seguidores. En un mercado musical tan competitivo, el apoyo incondicional en los momentos de vulnerabilidad es lo que marca la diferencia.

"Gracias a quienes creyeron incluso cuando fue más difícil hacerlo", menciona la publicación, reconociendo que el éxito del año no se mide solo en reproducciones o conciertos llenos, sino en la lealtad de aquellos que cantaron con ellos.

Orquesta Candela comenzó el año por todo lo alto. Este enero, la agrupación peruana presentará su nuevo tema junto a Elvis Crespo, el legendario 'rey del merengue' y ganador del Billboard, marcando así el inicio de sus proyectos para este 2026.

@lakaribena ???? ¡LA SORPRESA DE LA NOCHE! ?? @Elvis Crespo llegó al concierto en homenaje a Víctor Yaipén, fundador de @Orquesta Candela Oficial?? . #karibeña #cumbia #elviscrespo #música #hermanosyaipen #concierto #OrquestaCandela #victoryaipen #elviscrespo ? sonido original - La Karibeña

De esta manera, a pesar del vacío emocional que dejó la partida de Víctor Yaipén, la agrupación demostró que su espíritu permanece vivo a través de la música. Este inicio de año reafirmó que el legado del patriarca es la base sólida sobre la cual Orquesta Candela seguirá proyectando su éxito hacia las nuevas generaciones.

