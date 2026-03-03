Vania Bludau luce feliz por romántica pedida de mano: "No todos los hombres son iguales"

La joven Vania Bludau es una exchica reality que está alejada de la televisión, pero es activa en las redes sociales como influencer. Ahora, ha contado sentirse muy emocionada ante una pedida de mano muy romántica en el Perú.

Vania Bludau ante pedida de mano

Por medio de sus redes sociales, Vania Bludau siempre comparte diversos momentos que pasa en su vida. Aunque ha tenido muchas decepciones amorosas en el camino, la joven reveló que se encuentra muy ilusionada del amor.

Es así como reveló que estuvo presente en la pedida de mano de su primo Michelle Labeguerre Bludau que llegó de España con su novia para hacerlo oficial frente a su familia.

"Cuando yo ya no creo en el amor, que todos son unos Therians, llega mi primo de España para oficializar su compromiso con su novia, mi futura prima, no, ya es mi prima", expresó la joven.

La exchica reality reveló que ante tan bonito gesto de amor de su primo con su pareja, afirmó que se siente ilusionada nuevamente en el amor, esperando que en algún lado hay alguien para ella, la persona correcta.

"Y comienza la ilusión y digo: 'De repente hay alguien por ahí que no es un therian, acá, un zorro, perro', no mentira, mi primo me ha enseñado que no todos son iguales, que debe haber alguien por ahí bueno, por ahí, pero aún no nos conocemos", dijo.

Vania Bludau tras la pedida de mano de su primo a su pareja. pic.twitter.com/jGmDaWI46y — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) March 4, 2026

Busca el amor

Vania Bludau confesó que realizó diversos rituales con la intención de atraer el amor durante este 2026. Según contó, no dejó pasar ninguna de las prácticas populares que suelen viralizarse en redes sociales.

"He mordido canela, me metí debajo de la mesa, guardé tres kilos de lentejas, me pasé romero, me comí uvas", enumeró.

La influencer precisó que llevó estos rituales a un nivel más espiritual durante un viaje a Cusco junto a una amiga, donde pidió a las deidades andinas que este nuevo año le traiga una pareja estable.

"Le rogué a los Apus, a la Pachamama, hice mi fogata, llovió a las doce. Espero que este año llegue el amor de mi vida. Espero que sí", señaló. Finalmente, Bludau aclaró que, si bien no le faltan pretendientes, aún no encuentra a alguien con quien desee consolidar una relación. "Sí, sí hay algunos (pretendientes) por ahí", añadió.

De esta manera, Vania Bludau comenta que está en busca del amor de su vida y tras presenciar la pedida de mano de su primo a su pareja, está más ilusionada que nunca.