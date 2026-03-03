Adrián Villar, Marisel Linares y su pareja regresaron al lugar del accidente de Lizeth Marzano

Cámaras de seguridad del distrito de San Isidro captaron el momento en que la camioneta en la que se desplazaban el joven investigado por la muerte de Lizeth Marzano, su padre y su pareja, la periodista Marisel Linares, vuelve al punto donde ocurrió el fatal atropello de la deportista.

¡Nuevas evidencias en el caso Marzano!

Minutos previos, las cámaras también registraron a la familia en un parque de la misma jurisdicción, ubicado frente a la vivienda de Francesca Montenegro, expareja del investigado de 21 años. Según las primeras hipótesis, en ese lugar habrían sostenido una conversación relacionada con el accidente; incluso, no se descarta que hayan evaluado una posible estrategia para encubrir lo ocurrido.

Este martes 3 de febrero en el programa de Magaly Medina, compartió imágenes en exclusiva de cómo la camioneta de Marisel Linares pasó por el lugar del accidente de Lizeth Marzano, aproximadamente a las 2:30 a.m. Cabe mencionar que en el vehículo estaba la periodista, su pareja y Adrián Villar.

"De ahí los vamos a volver a ver, pero ese es el recorrido que tomó el auto. Es morboso pasar por ahí, o sea tu hijo acaba de atropellar a alguien, matar a alguien. No creo que a esa hora no sabían que Adrián ya había atropellado. Ya la policía sabía lo que había pasado", señaló Magaly Medina.

Cámaras de seguridad de San Isidro muestran la camioneta donde fueron vistos el joven acusado, Marisel Linares y su pareja.

Cabe mencionar que también en las imágenes se ve una camioneta BMW sospechosa que no ha sido identificada, pasando en 3 oportunidades por el lugar donde fue el atropello de Lizeth Marzano. Todo esto ocurrió el pasado 18 de febrero.

Magaly INDIGNADA con abogado

En su constante seguimiento al caso de Lizeth Marzano, el programa 'Magaly TV: La Firme' ha venido revelando diversos detalles con el objetivo de respaldar a la familia de la deportista. Sin embargo, durante la audiencia más reciente, la conductora no ocultó su incomodidad al escuchar al abogado César Nakazaki asumir la defensa de Adrián Villar y exponer sus argumentos ante el juez.

"Su defensa tan airada buscó como torcer la ley para su defendido, a mí me ha sonado indignante, como una cachetada. Trastocando la ley para defender algo que no se debe defender, porque ahora todos los que ma*** van a tener una salida y van ocultarse de la ley, no van entregarse a la justicia porque el abogado ha dicho que tenemos el derecho constitucional de no entregarnos", expresó.

En conclusión, las cámaras de seguridad permitieron advertir que en la unidad se trasladaban la periodista Marisel Linares junto a su pareja, Rubén Villar, y, de acuerdo con lo que se logra distinguir en las imágenes, también estaría a bordo Adrián Villar. Todo esto ocurrió horas después del atropello de Lizeth Marzano en San Isidro, en donde el joven de 21 años se escapó y en ningún momento tuvo la intención de brindarle auxilio.