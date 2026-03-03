"Fueron dos segundos": Adrián Villar se habría quedado dormido al atropellar a Lizeth Marzano, según su abogado

Hace unos días se viene investigando el caso de la deportista Lizeth Marzano que perdió la vida tras ser atropellada y abandonada en el lugar por Adrián Villar en San Isidro. Es así como el abogado del conductor de 21 años señaló que la causa del accidente fue que su patrocinado se quedó dormido por unos segundos.

¿Adrián Villar se quedó dormido?

El abogado César Nakasaki Seminario estuvo hoy en el programa 'Arriba mi gente' donde comentó más acerca del caso de su patrocinado Adrián Villar tras el fallecimiento de Lizeth Marzano.

Como se conoce, el joven de 21 años atropelló a la deportista cuando corría en una avenida de San Isidro, cuando fue embestida por el auto que conducía Villar. Tras atropellarla, Adrián no paró en ningún momento y subió la velocidad huyendo del lugar, sin auxiliar a Lizeth.

Por ello, la conductora Micheille Soifer pregunta al abogado cuál fue la causa para que Adrián Villar haya perdido el control del auto que manejaba para finalmente atropellar a la deportista nacional. Ante ello, César Nakasaki menciona que su patrocinado se quedó dormido por unos segundo al volante.

"Cero alcohol, cero drogas, negamos cualquier falla mecánica, mi cliente estaba solo en el carro y él se quedó dormido dos segundos", expresó la defensa legal del joven.

Después, Ricardo Rondón pregunta al abogado de Adrián Villar, si es cierto que su patrocinado acudió a una clínica horas después del accidente como lo declararon en un inicio, donde se realizó todas las pruebas correspondientes.

"Él dijo que había ido a un examen médico ¿Está en la carpeta fiscal?", le pregunta, y el abogado responde: "Sí, me lo imagino que lo verán hoy y lo van analizar. Se le hacen tres exámenes cuando ingresa a la clínica San Felipe, hematocrito, dosaje etílico y toxicológico, fue realizado a ocho horas del accidente".

Se lleva a cabo la audiencia para definir prisión preventiva

El conductor de 21 años permanece bajo custodia en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional en La Victoria, tras agotar el plazo de 72 horas de detención preliminar, mientras hoy se lleva a cabo la audiencia donde se determinará si realizará prisión preventiva tras el fallecimiento de Lizeth Marzano.

De esta manera, la defensa legal de Adrián Villar espera que su patrocinado no tenga que cumplir la prisión preventiva en el caso de Lizeth Marzano. Así mismo, el abogado César Nakasaki señaló que su patrocinado no bebió alcohol, ni drogas cuando atropelló a la deportista, y que la causa del accidente fue producto del sueño.